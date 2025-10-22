Saquen los prohibidos: preparan Mega Clase de Baile Aeróbico en el Zócalo

GENERANDO AUDIO...

En el Zócalo de CDMX se armará una Mega Clase de Baile. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El Zócalo capitalino se llenará de ritmo, color y energía este 30 de octubre con la Mega Clase de Baile Aeróbico “¡Me muero por bailar!”, informó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CDMX), como parte de las actividades rumbo a la celebración del Día de Muertos.

Clases de baile en el Zócalo de CDMX

De acuerdo con la dependencia, el evento busca fomentar la convivencia y la actividad física entre las y los capitalinos en un ambiente festivo. La jornada iniciará a las 14:00 horas con maquillaje gratuito, para que las y los asistentes se caractericen y entren en ambiente, y a partir de las 17:00 horas comenzará la gran clase de baile que hará “vibrar el corazón de la Capital de la Transformación”.

¿Dónde se hace el registro para la clase de baile?

El registro para participar se realizará con el folio de Pilares, y la invitación está abierta a todas las edades. “¡Ven a vivir una tarde llena de ritmo, color y alegría en el corazón de la ciudad!”, destacó la Secretaría de Cultura local en su convocatoria.

Con esta actividad, el Zócalo se suma a las celebraciones que, durante todo octubre, llenan de tradición, música y fiesta los espacios públicos de la Ciudad de México en honor a una de las festividades más emblemáticas del país.