Fotos: @SGIRPC_CDMX

Un elevador se desplomó en la colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Los primeros reportes indican que el desplome se registró desde el segundo piso de una edificación ubicada en las calles Alfonso Reyes e Irapuato.

Por estos hechos se reportan 7 personas lesionadas, cinco de las cuales ya habrían sido trasladadas a hospitales.

¿Qué pasó con elevador en la colonia Condesa?

Bomberos de la CDMX informó, en redes sociales, que el desplome se registró la noche de este sábado 20 de septiembre en la colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc.

“Se reportan 7 personas lesionadas, 5 de ellas ya han sido trasladadas a diversos hospitales y 2 permanecen en el lugar recibiendo atención por paramédicos del ERUM”, informó el Jefe Vulcano en la red social “X”.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que paramédicos valoraron a cuatro adultos y tres menores, quienes fueron trasladados a un hospital.