22 muertos tras la explosión de una pipa en Iztapalapa CUARTOSCURO

La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, ha dejado un saldo actualizado de 22 personas fallecidas, mientras que 25 permanecen hospitalizadas recibiendo atención médica especializada. Además, se confirmó que 37 personas ya fueron dadas de alta, tras ser atendidas por lesiones leves.

Balance actualizado del accidente de una pipa en Iztapalapa

Las autoridades locales informaron que los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de México, donde equipos médicos continúan en alerta para atender a los lesionados. Los 25 hospitalizados presentan quemaduras y lesiones de diversa gravedad.

Por otro lado, 37 pacientes lograron recuperarse y fueron dados de alta en las últimas horas, lo que representa un avance en la atención a las víctimas. Sin embargo, el número de 22 fallecidos refleja la magnitud de la tragedia en una de las zonas más concurridas de Iztapalapa.

Investigación en curso

En conferencia de prensa, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que la pipa que explotó en Iztapalapa hace una semana iba a exceso de velocidad. La fiscal Bertha Alcalde Luján precisó que seguirán las investigaciones, pero aseguró que “tenemos establecido que el vehículo efectivamente iba a exceso de velocidad de acuerdo al carril por el cual circulaba”.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa han reiterado su compromiso de apoyar a las familias de las víctimas, tanto con asistencia médica como con acompañamiento psicológico y jurídico.

El siniestro ocurrió en una de las principales vías de comunicación entre Iztapalapa y municipios del Estado de México, lo que provocó un fuerte colapso vial y pánico entre los vecinos de la zona. Testigos relataron que tras la explosión se escuchó un estruendo que cimbró viviendas cercanas, seguido de llamas que alcanzaron varios metros de altura.

El accidente en el Puente de la Concordia ha sido catalogado como uno de los más graves en la historia reciente de la capital relacionados con transporte de gas.