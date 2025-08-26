GENERANDO AUDIO...

Foto: Alcaldía Benito Juárez

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos del enfrentamiento registrado este martes en inmediaciones de Plaza Mítikah, en la alcaldía Benito Juárez, donde un grupo de comerciantes irregulares, identificados como parte de la Alianza de Organizaciones Sociales APL (Aquos), se confrontó con personal de la demarcación.

De acuerdo con la alcaldía, los comerciantes golpearon a funcionarios y causaron daños a vehículos oficiales, en un intento de recuperar espacios que ya habían sido liberados en febrero pasado.

Las imágenes muestran a una señora aventando comida, varios insumos tirados en la calle y el vidrio de un vehículo estrellado. Testigos cuentan que la pelea inició cuando policías comenzaron a querer quitar a los comerciantes de la vía pública, así que pretendían llevarse sus cosas en una camioneta.

“No nos vamos a dejar presionar”: Luis Mendoza

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, advirtió que su administración no cederá a chantajes ni presiones: “Aquí no nos vamos a dejar presionar por nadie, ni amedrentarnos. Mi obligación es cumplirle a las vecinas y los vecinos de Benito Juárez, no tengo más jefe que ese. Seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta hoy y ningún tipo de presión nos va a hacer cambiar eso”.

Mendoza aseguró que el objetivo de la demarcación es proteger el espacio público y garantizar seguridad a los vecinos:

“Lo peor de todo es que golpearon a funcionarios de la alcaldía, a gente que se dedica a trabajar para ti y para nosotros todos los días. También dañaron vehículos que son de mucha utilidad para la alcaldía”.

Comercio con permiso, sí; ambulantaje irregular, no

El alcalde reiteró que sólo podrán instalarse los comerciantes con permisos vigentes, mientras que los irregulares no tendrán cabida en Benito Juárez.

La administración subrayó que reconoce el derecho al trabajo honesto, siempre que se cumpla con la normatividad y no se afecte la tranquilidad de vecinos y visitantes.