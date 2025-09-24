GENERANDO AUDIO...

Investigan posibles omisiones en los controles y supervisión. Foto: Cuartoscuro

Un reo se fugó del Reclusorio Oriente, informaron autoridades de la Ciudad de México (CDMX), durante la mañana de este miércoles. Se trata de un sujeto que fue aprehendido en febrero pasado e imputado por tentativa de homicidio.

¿Qué se sabe de la fuga del reo del Reclusorio Oriente?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) confirmó el escape de un interno del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Como señala el parte de la corporación capitalina, el interno se fugó durante la noche del martes 23 de septiembre.

Activan protocolo de búsqueda

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, custodios penitenciarios detectaron la ausencia del prisionero durante el pase de lista.

Inmediatamente, activaron el protocolo de búsqueda y notificaron a las autoridades del penal.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario solicitó también la presencia de la Dirección General de Asuntos Internos para entrevistar al personal en turno e integrar una investigación administrativa interna.

Custodios y director, ante el Ministerio Público

Tras el reporte de la fuga, los custodios responsables y el director del Reclusorio Oriente fueron presentados ante el agente del Ministerio Público.

La Fiscalía investiga posibles omisiones en los controles y supervisión que habrían permitido la evasión.

Paralelamente, equipos de la Secretaría de Seguridad capitalina analizan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia dentro y fuera del Reclusorio Oriente, con el fin de ubicar al interno y esclarecer la ruta de escape.

El interno estaba preso por tentativa de homicidio

El reo fue detenido en febrero de 2025, acusado de tentativa de homicidio, como informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Según la investigación, agredió con un cuchillo de cocina y un tubo a varios vecinos durante una riña en la alcaldía Magdalena Contreras.

La SSC aseguró que se ejecutarán sanciones contra los responsables de la supervisión y reforzará las medidas de seguridad para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]