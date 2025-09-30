Se forma socavón en La Concordia, en el área donde explotó pipa

GENERANDO AUDIO...

Autoridades reportan que trabajan en hundimiento. Foto: Gobierno CDMX

Este 30 de septiembre, se reportó la formación de un socavón debajo del Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el mismo sitio donde el día 10 explotó una pipa de gas dejando al menos 31 muertos hasta el momento.

De acuerdo con un informe de la Alcaldía Iztapalapa, se trata de una oquedad de 1.5 metros de radio, con proyección de agrietamiento de 6 metros y una profundidad de 2 metros. Además, la trayectoria de la grieta mide 138 metros y ya fue incorporada al Plan de Riesgos que se envió a las Secretarías de Gobierno y de Obras de la Ciudad de México para su intervención.

El incidente cobra relevancia porque la zona ya había sido intervenida recientemente para peritajes relacionados con la explosión, y ahora requiere nuevos análisis y reparaciones en una vía transitada por automóviles y transporte pesado.

Segiagua confirma hundimiento y acordonamientos

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) emitió un comunicado informando que esta tarde se registró un hundimiento en la carpeta asfáltica en la zona del Puente de la Concordia.

La dependencia precisó que personal de Segiagua, junto con las Secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ya acordonaron el lugar y están evaluando los daños.

La alcaldía Iztapalapa aclaró que la grieta no corresponde a un socavón derivado de drenaje o tuberías de agua, sino que es producto de la trayectoria de agua pluvial que busca su cauce.

Autoridades descartaron que un bache fuera el origen de la explosión

Durante la mañana, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, aseguró que es falsa la teoría de que un bache provocó el accidente de la pipa, así como que se haya reparada la carpeta asfáltica tras aquel siniestro.

Los peritajes preliminares según la titular de la FGJ CDMX determinaron que la carpeta estaba en condiciones “adecuadas” al momento del incidente.

Por su parte el comunicado de la demarcación enfatiza que el socavón no tiene relación con los hechos del 10 de septiembre, cuando la explosión de una pipa de gas en la misma zona dejó más de 30 personas fallecidas.

Riesgos viales y afectación a la movilidad

Usuarios reportan que el socavón parte el asfalto en dos y representa un peligro para vehículos ligeros, transporte pesado y quienes circulan por la zona.

Algunos medios señalan que se nota una fisura se extiende iniciándose en la zona verde y atravesando la vialidad.

Hasta ahora no se han reportado incidentes relacionados con el socavón, y la zona permanece bajo vigilancia y señalización preventiva por parte de autoridades capitalinas.

