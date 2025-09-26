Se registran fuertes lluvias y chubascos en CDMX y Edomex
Las lluvias y chubascos ya se hicieron presentes la tarde de este viernes en varias zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En la capital, las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta presentan lluvias de moderadas a fuertes, mientras que en Miguel Hidalgo y Tlalpan se reportan lloviznas. En territorio mexiquense, las precipitaciones avanzan de poniente a oriente rumbo al Valle de México.
Pronóstico de lluvias en la CDMX y Edomex
El SMN advirtió que este día se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, vientos de hasta 45 km/h y posible caída de granizo.
La combinación de un canal de baja presión, la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de una vaguada prefrontal, es lo que está generando las precipitaciones en el centro del país.
Clima en la ZMVM para el fin de semana
El pronóstico para los próximos días en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es el siguiente:
- Sábado 27 de septiembre: Chubascos y lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex, con ambiente cálido por la tarde
- Domingo 28 de septiembre: Cielo nublado con lluvias fuertes en la capital y muy fuertes en Edomex, además de posible granizo
Recomendaciones por lluvias en la CDMX
Las autoridades capitalinas recomiendan:
- Evitar cruzar calles con corrientes de agua
- No tirar basura en coladeras
- Manejar con precaución por encharcamientos y baja visibilidad