Se registran fuertes lluvias y chubascos en CDMX y Edomex

| 15:21 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Se registran lluvias en CDMX y Edomex; prevén tormentas fuertes con rayos, granizo y vientos en los próximos días.
Foto: Cuartoscuro

Las lluvias y chubascos ya se hicieron presentes la tarde de este viernes en varias zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la capital, las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta presentan lluvias de moderadas a fuertes, mientras que en Miguel Hidalgo y Tlalpan se reportan lloviznas. En territorio mexiquense, las precipitaciones avanzan de poniente a oriente rumbo al Valle de México.

Pronóstico de lluvias en la CDMX y Edomex

El SMN advirtió que este día se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, vientos de hasta 45 km/h y posible caída de granizo.

La combinación de un canal de baja presión, la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de una vaguada prefrontal, es lo que está generando las precipitaciones en el centro del país.

Clima en la ZMVM para el fin de semana

El pronóstico para los próximos días en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es el siguiente:

  • Sábado 27 de septiembre: Chubascos y lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex, con ambiente cálido por la tarde
  • Domingo 28 de septiembre: Cielo nublado con lluvias fuertes en la capital y muy fuertes en Edomex, además de posible granizo

[TE PODRÍA INTERESAR: Lluvias y granizo: activan alertas Naranja y Amarilla en CDMX]

Recomendaciones por lluvias en la CDMX

Las autoridades capitalinas recomiendan:

  • Evitar cruzar calles con corrientes de agua
  • No tirar basura en coladeras
  • Manejar con precaución por encharcamientos y baja visibilidad

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Línea 1 del Metro operará totalmente en octubre; anuncian cambios de horario

Ciudad de México

Línea 1 del Metro operará totalmente en octubre; anuncian cambios de horario

¿Intento de robo o maldad? Lanzan piedra a automovilista en Circuito Interior en CDMX

Ciudad de México

¿Intento de robo o maldad? Lanzan piedra a automovilista en Circuito Interior en CDMX

Licencia Menstrual en CDMX: ¿cómo justificar faltas escolares por cólicos?

Ciudad de México

Licencia Menstrual en CDMX: ¿cómo justificar faltas escolares por cólicos?

Sábado 27 de septiembre: no circulan autos con holograma 1 y 2, terminación impar, en CDMX y Edomex

Ciudad de México

Sábado 27 de septiembre: no circulan autos con holograma 1 y 2, terminación impar, en CDMX y Edomex

Etiquetas: