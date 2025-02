Sedema aplica sanciones por no respetar Doble Hoy No Circula en contingencia ambiental en CDMX

Las patrullas ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México realizan operativos aleatorios en cuatro zonas estratégicas, sobre avenidas y calzadas principales, como Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada de Tlalpan.

En cuestión de segundos, el personal de la Sedema detecta los vehículos que no deberían circular bajo las restricciones del Doble Hoy No Circula. Esta mañana, Uno TV constató diversas infracciones ambientales aplicadas a camiones de carga, combis de transporte público y autos particulares.

“Otro coche que iba al lado me dijo que bajara la ventanilla y me advirtió: ‘Hoy no circulas’. Yo me quedé en shock y le pregunté: ‘¿Cómo que hoy no círculo?’. Me orillé, revisé y me di cuenta de que había contingencia ambiental… De hecho, iba rumbo a mi trabajo, pero decidí regresar a mi casa para guardar el auto y evitar la multa… Me dijeron que había contingencia, que me iban a quitar la placa y que debía pagar la multa”.

Yasmín, automovilista.