Accidente de pipa. Foto: Cuartoscuro

Luego del error de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México al incluir en la lista de fallecidos a la señora Alicia Matías, conocida como la abuelita heroína, las autoridades sanitarias ofrecieron una disculpa a su familia de la mujer víctima de la explosión tras la fuga de gas en el puente La Concordia, en Iztapalapa.

“Ya se acercaron con nosotros, nos pidieron una disculpa por el manejo que se dio de la noticia de mi hermana, del deceso de mi hermana, cosa que es totalmente falsa. Hay que entender que son seres humanos”. Sandra Barajas, hermana de la abuelita heroína.

Sandra Barajas, hermana de la abuelita heroína, aseguró que el error causó impacto en los familiares.

“Sí nos afectaron mucho emocionalmente, sobre todo a los que no están aquí. De verdad también se entiende, ya nos pidieron una disculpa“. Sandra Barajas, hermana de la abuelita heroína

Abuelita heroína será sometida a cirugía el fin de semana

Hasta el momento, Alicia se encuentra estable, aunque muy delicada. Será durante el fin de semana cuando sea sometida a cirugía y, aunque Sandra y sus sobrinas desean verla, no podrán hacerlo hasta después del procedimiento quirúrgico.

“Ahorita no la vamos a ver hasta que los médicos dejen de hacer su trabajo. Nosotros queremos que esté bien, debemos dejarla en manos de ellos”, Sandra Barajas, hermana de la abuelita heroína

El caso de Alicia Matías cobró notoriedad en medio de la fuga de gas al oriente de la ciudad que ha cobrado la vida de 10 personas, hasta el momento, por cubrir con su cuerpo a su pequeña nieta de dos años.

La imagen de la mujer checadora de transporte público saliendo con su nieta en brazos se viralizó en plataformas digitales.