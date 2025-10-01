Segiagua repara grieta geológica en el Puente de la Concordia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Agustín Velasco

La grieta detectada a la altura del Puente de la Concordia, en la Ciudad de México, en donde volcó la pipa de gas, ya fue reparada, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

A través de un comunicado, la dependencia informó que los trabajos de reparación se hicieron durante la noche del 30 de septiembre y la madrugada de este 1 de octubre.

Reparación y estabilidad del terreno

Los trabajos incluyeron excavación y vaciado de tepetate con agua para el taponamiento de la grieta. Una vez concluida esta fase, se iniciará la construcción de una caja disipadora a 1.5 metros de profundidad. Esta estructura permitirá absorber los movimientos naturales del terreno y disminuir el riesgo de que la grieta continúe creciendo.

El proceso contempla el relleno en capas de grava y tepetate debidamente compactado, seguido de trabajos de asfaltado para restituir la vialidad en la zona.

Autoridades destacaron que desde la detección de la grieta geológica se han desplegado vehículos entre retroexcavadoras, camiones de volteo y pipa de agua, así como tres turnos de trabajadores para laborar de forma continua y concluir la obra antes del jueves.

La dependencia aclaró que tras la inspección realizada en la zona se confirmó que no existen instalaciones hidráulicas en el punto afectado, por lo que se descartó que se tratara de un socavón.

Las autoridades capitalinas reiteraron que se dará seguimiento al comportamiento del terreno una vez concluidos los trabajos, con el fin de prevenir riesgos adicionales.

“Es grieta, no socavón”: Clara Brugada

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, descartó que la grieta en el Puente de la Concordia se trate, en realidad, de un socavón. Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Brugada Molina aseguró que se debió a las lluvias.

“En cuanto al socavón, bueno, primero, no es socavón, es una grieta. Lamentablemente, La Concordia ―como escuchamos hace un rato― es una zona que está en los límites de la Ciudad y el Estado de México, y que lamentablemente tiene problemas de hundimientos diferenciales. Con el exceso de lluvia, con la lluvia tan fuerte que hubo este fin de semana, se abrió, bueno, se hizo una grieta… Pero es resultado de las lluvias”, Clara Brugada, jefa de Gobierno