GENERANDO AUDIO...

Beneficiarios reciben apoyo económico hasta por 3 meses. Foto: Cuartoscuro.

Este 9 de septiembre, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México inicia un nuevo periodo de registros para el programa de Seguro de Desempleo de la CDMX.

Aquí en Unotv.com te detallamos paso a paso como realizar la inscripción y poder recibir el apoyo económico mensual de 3 mil 439.46 pesos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El próximo martes 9 de septiembre podrás realizar tu registro al programa #SeguroDeDesempleo. ✍🏽



1️⃣ Infórmate: https://t.co/rTXJkaU70j

2️⃣ Consulta los requisitos y el procedimiento de acceso en la convocatoria: https://t.co/pzFT2myGyr

3️⃣Cómo hacer el registro paso a paso:… pic.twitter.com/AU6bMN0IRk — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) September 8, 2025

Paso a paso para el registro al Seguro de Desempleo CDMX

A continuación, te damos el paso a paso para llevar a cabo el registro al Seguro de Desempleo CDMX (debes de contar ya con tu cuenta Llave CDMX):

Entra a la plataforma del Seguro de Desempleo CDMX

Selecciona la opción Nuevo Trámite

Ingresa a tu cuenta Llave CDMX

Acepta los términos del programa

Lleva el formato de pre-registro y registro. Debes tener a la mano una identificación oficial y comprobante de domicilio

Descargar, firmar y subir la carta bajo protesta de decir verdad

Descargar, firmar y subir la carta compromiso

Aceptar la verificación del contenido de los documentos

Al concluir, regresa a tu cuenta Llave CDMX para revisar el apartado de trámites y guardar el número de folio para cualquier aclaración o duda.

Durante el trámite, te solicitará en formato pdf, jpg o png lo siguiente:

Identificación oficial

Documento que acredite el periodo laborado

Comprobante de domicilio

Constancia de no vigencia de derechos ante el IMSS e ISSSTE (en caso de no contar con él, puedes subir un documento que diga que no la tienes con tu firma)

CURP

Donde revisar si fuiste seleccionado

Los resultados de los folios aceptados para el Seguro de Desempleo CDMX se darán a conocer en la página:

¿Qué es el Seguro de Desempleo CDMX?

El Seguro de Desempleo constituye un sistema de protección social dirigido a personas desempleadas, residentes de la Ciudad de México, que tengan entre 18 y 64 años 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud, que, por causas ajenas a su voluntad, son separadas de su empleo formal de manera temporal o definitiva.

Las personas desempleadas sólo podrán acceder a los beneficios del Programa Social únicamente en dos ocasiones de su vida laboral.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Pase turístico CDMX: cómo solicitarlo y qué documentos necesitas]

El programa otorga un apoyo económico de 3 mil 439.46 pesos hasta por tres meses, que sirve para cubrir los gastos de búsqueda de empleo formal de la persona beneficiaria.

Adicionalmente, contribuye con el desarrollo de habilidades para el empleo a través de la concertación de cursos de capacitación, e implementa acciones de vinculación laboral canalizando a las personas beneficiarias a bolsas y ferias de empleo.