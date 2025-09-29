GENERANDO AUDIO...

Afectaciones por lluvias en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, instruyó la activación del seguro de Riesgos Meteorológicos para los habitantes de ocho colonias afectadas por las intensas lluvias registradas el 27 de septiembre en la demarcación.

En una reunión del puesto de mando, realizada de manera presencial y virtual con su gabinete, Alavez Ruiz explicó que tras evaluar las zonas afectadas se giraron instrucciones para que la aseguradora haga efectivo el apoyo a las familias afectadas de manera inmediata.

“Estamos en tiempo para que la aseguradora levante su censo de inmediato y lo haga efectivo, con el fin de no retrasar el pago a las y los afectados”, precisó la alcaldesa.

Las colonias de Iztapalapa donde se activará el seguro son:

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl

Pueblo de Santa Cruz

Ejidos de Santa María 1 y 2

Fuerte de Loreto

Unidad Vicente Guerrero SM5

La Colmena

Ermita Zaragoza

Ejército de Oriente Zona Peñón

Alavez Ruiz reconoció el enojo de los habitantes de Iztapalapa, pero llamó a su equipo y a los trabajadores a no caer en provocaciones ni recurrir a la violencia, advirtiendo que algunos conflictos parecen orquestados por intereses ajenos al trabajo de la alcaldía.

Mientras tanto, el personal de la alcaldía continúa brindando apoyo a las familias afectadas por la lluvia de 90.7 mm, la más intensa registrada en Iztapalapa en los últimos 20 años.