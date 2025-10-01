SEMOVI ofrece hasta 200 mil pesos para adquirir taxis híbridos y eléctricos en CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), abrió la convocatoria del Programa de Sustitución de Taxi 2025, donde se ofrece hasta 200 mil pesos para renovar taxis. El objetivo es apoyar a las personas concesionarias con vehículos de más de 10 años de antigüedad para que renueven sus unidades y accedan a modelos con mayor seguridad, accesibilidad y bajas emisiones contaminantes.
Apoyos económicos de SEMOVI para taxis híbridos y eléctricos
Los estímulos contemplan montos diferenciados de acuerdo con el tipo de unidad que se adquiera:
- 120 mil pesos para vehículos altamente eficientes
- 150 mil pesos para automóviles híbridos
- 200 mil pesos para taxis eléctricos
Además, se entregarán 20 mil pesos adicionales para quienes incorporen dispositivos de accesibilidad universal, como asientos giratorios o tablas de transferencia para personas con discapacidad o movilidad reducida.
La dependencia explicó que los beneficiarios también podrán solicitar créditos automotrices con tasas preferenciales a través de instituciones financieras respaldadas por Nacional Financiera (Nafin).
Fechas clave para el registro en programas de SEMOVI
De acuerdo con los lineamientos publicados, las solicitudes se recibirán en las siguientes fechas:
- Inicio de recepción: 30 de septiembre de 2025
- Cierre de recepción: 3 de noviembre de 2025
- Límite para enviar constancia de aprobación financiera: 18 de noviembre de 2025
El trámite deberá realizarse en “El Portal” del Sistema de Solicitud de Sustitución de Taxis que puedes ver dando clic aquí, necesitarás tu CURP, RFC y placa, ahí las personas concesionarias seleccionarán la modalidad de apoyo que solicitan: financiamiento, apoyo económico directo, o una combinación de ambos.
Requisitos para sustituir taxis en CDMX
Podrán participar quienes cuenten con concesiones vigentes de taxi y unidades con más de 10 años de uso, así como aquellas que hayan sufrido pérdida total o robo. Entre los documentos necesarios se encuentran:
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma
- CURP del solicitante
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a dos meses
- Documento de titularidad de la concesión
- Factura original del vehículo o documentación que acredite su propiedad
- Tarjeta de circulación vigente o baja correspondiente
- Constancia de pagos al corriente de revista y tenencias
- Tres fotografías del vehículo en formato JPG
En caso de robo o pérdida total, deberán presentarse documentos emitidos por aseguradoras, ministerios públicos o sentencias judiciales que acrediten la propiedad.
La SEMOVI puntualizó que únicamente serán elegibles quienes presenten unidades con más de una década de antigüedad para chatarrización, condición indispensable para acceder al apoyo económico.