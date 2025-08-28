Separarla desde casa en tres categorías, así será la nueva recolección de basura en CDMX
La Ciudad de México arranca el programa Ciudad Circular, Basura Cero, con el objetivo de transformar la gestión de residuos y reducirlos en 50% para 2030, según anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El plan busca fomentar la separación desde casa y mejorar la infraestructura de tratamiento de desechos en toda la capital.
La administración capitalina gestiona actualmente 8 mil 500 toneladas diarias de residuos, de las cuales 82% termina en rellenos sanitarios. El nuevo plan propone aprovechar los residuos como recursos mediante la economía circular, generando compostas, fertilizantes y energía a partir de residuos orgánicos e inorgánicos.
Brugada explicó que la participación ciudadana es clave: “Si no hacemos un trabajo desde casa, desde el momento en que empezamos a desechar, no habremos ganado nada”. La meta es que los hogares separen los residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.
Infraestructura para residuos orgánicos y llantas
El plan incluye:
- Modernización de la planta de compostaje Bordo Poniente, con capacidad para mil 800 toneladas diarias
- Construcción de cuatro nuevas plantas de composta, cada una para 200 toneladas diarias, alcanzando 2 mil 600 toneladas
- Instalación de módulos de carbonización hidrotermal para producir fertilizante y carbono
- Nueva planta para transformar 250 mil llantas anuales, reutilizándolas en obra pública y asfaltos reciclados
Con estas medidas, la Ciudad de México podrá transformar más de 4 mil 400 toneladas diarias de residuos, reduciendo la dependencia de rellenos sanitarios y generando nuevos recursos.
Corresponsabilidad ciudadana y sector privado
El programa involucra también a grandes generadores de residuos, como empresas e instituciones que producen más de 50 kilos diarios. Se fortalecerá la supervisión del cumplimiento de la ley y se impulsará un Programa de Compostaje Comunitario en unidades habitacionales y escuelas.
Se creará la Agencia de Gestión Integral de Residuos, que operará los procesos de recolección y tratamiento, implementando monitoreo digital para mejorar la eficiencia y reducir costos. En octubre se lanzará una campaña masiva para enseñar a separar correctamente los residuos en tres categorías y darles valor económico mediante sistemas de recompensas.
En la CDMX, casi 60% de los residuos domiciliarios son orgánicos, mientras que la generación de residuos urbanos en México alcanza 108 mil toneladas diarias. Ciudad Circular busca reducir la contaminación y promover la educación ambiental desde la niñez, recordando que “no hay Plan B; este es el único planeta que nos queda”, destacó el joven activista Daniel Álvarez Gordillo.