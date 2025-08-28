GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

La Ciudad de México arranca el programa Ciudad Circular, Basura Cero, con el objetivo de transformar la gestión de residuos y reducirlos en 50% para 2030, según anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El plan busca fomentar la separación desde casa y mejorar la infraestructura de tratamiento de desechos en toda la capital.

La administración capitalina gestiona actualmente 8 mil 500 toneladas diarias de residuos, de las cuales 82% termina en rellenos sanitarios. El nuevo plan propone aprovechar los residuos como recursos mediante la economía circular, generando compostas, fertilizantes y energía a partir de residuos orgánicos e inorgánicos.

Brugada explicó que la participación ciudadana es clave: “Si no hacemos un trabajo desde casa, desde el momento en que empezamos a desechar, no habremos ganado nada”. La meta es que los hogares separen los residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables.

Infraestructura para residuos orgánicos y llantas

El plan incluye:

Modernización de la planta de compostaje Bordo Poniente , con capacidad para mil 800 toneladas diarias

, con capacidad para mil 800 toneladas diarias Construcción de cuatro nuevas plantas de composta , cada una para 200 toneladas diarias, alcanzando 2 mil 600 toneladas

, cada una para 200 toneladas diarias, alcanzando 2 mil 600 toneladas Instalación de módulos de carbonización hidrotermal para producir fertilizante y carbono

para producir fertilizante y carbono Nueva planta para transformar 250 mil llantas anuales, reutilizándolas en obra pública y asfaltos reciclados

Con estas medidas, la Ciudad de México podrá transformar más de 4 mil 400 toneladas diarias de residuos, reduciendo la dependencia de rellenos sanitarios y generando nuevos recursos.

Corresponsabilidad ciudadana y sector privado

El programa involucra también a grandes generadores de residuos, como empresas e instituciones que producen más de 50 kilos diarios. Se fortalecerá la supervisión del cumplimiento de la ley y se impulsará un Programa de Compostaje Comunitario en unidades habitacionales y escuelas.

Se creará la Agencia de Gestión Integral de Residuos, que operará los procesos de recolección y tratamiento, implementando monitoreo digital para mejorar la eficiencia y reducir costos. En octubre se lanzará una campaña masiva para enseñar a separar correctamente los residuos en tres categorías y darles valor económico mediante sistemas de recompensas.

En la CDMX, casi 60% de los residuos domiciliarios son orgánicos, mientras que la generación de residuos urbanos en México alcanza 108 mil toneladas diarias. Ciudad Circular busca reducir la contaminación y promover la educación ambiental desde la niñez, recordando que “no hay Plan B; este es el único planeta que nos queda”, destacó el joven activista Daniel Álvarez Gordillo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]