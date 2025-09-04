Septiembre, Mes del Testamento 2025: ¿Quiénes tienen hasta 66% de descuento?

GENERANDO AUDIO...

En la Ciudad de México (CDMX) arrancó el programa “Septiembre, Mes del Testamento 2025”, con el objetivo de que la población pueda regularizar sus propiedades, evitar conflictos familiares y asegurar la voluntad sobre sus bienes. Aunque el programa está dirigido a toda la ciudadanía de la capital a partir de los 16 años, este año, se ofrece un descuento del 66% a un sector de la población.

¿Qué personas de la CDMX tendrán descuento en septiembre?

Durante la jornada de este 2025, uno de los principales beneficios es el descuento de hasta 66% para adultos mayores de 65 años, quienes podrán tramitar su testamento por 707.13 pesos, muy por debajo del costo regular en notarías. La campaña está impulsada por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, encabezada por Alejandro Encinas, bajo la directriz de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El programa busca generar una cultura de previsión entre la población, para evitar conflictos familiares y asegurar que la voluntad de cada persona quede protegida en un documento con plena validez jurídica.

¿Dónde tramitar el testamento en septiembre?

Además de los descuentos, la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) habilitó el Testamóvil, una unidad vehicular que recorre colonias de distintas alcaldías para acercar este trámite a la población. En estas jornadas se brinda orientación y asesoría gratuita, lo que facilita el proceso y evita gastos adicionales.

La Dirección General de Regularización Territorial publica diariamente en sus redes sociales las rutas del Testamóvil, un vehículo con personal especializado que visita diversas colonias para apoyar en la realización del testamento.

También, los interesados pueden acudir durante todo septiembre a las oficinas de la DGRT, en calle Azafrán número 18, esquina Azúcar, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas, y viernes de 9:00 a 15:00 horas. También está disponible la red de módulos de la DGRT en la capital.

Módulo Azcapotzalco, GAM, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc: Av. Fray Servando Teresa de Mier, número 480, col. Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15100

Av. Fray Servando Teresa de Mier, número 480, col. Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15100 Módulo Tlalpan: Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), colonia Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan. C.P. 14000

Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), colonia Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan. C.P. 14000 Módulo Tláhuac: Calle José Ignacio Cuéllar Mz. 120, Lt 4, colonia El Triángulo, alcaldía Tláhuac, C.P. 13460

Calle José Ignacio Cuéllar Mz. 120, Lt 4, colonia El Triángulo, alcaldía Tláhuac, C.P. 13460 Módulo Xochimilco y Milpa Alta: Prolongación Aldama s/n (a un costado de la Preparatoria 1), colonia Arcos del Sur, alcaldía Xochimilco, C.P. 16010

Prolongación Aldama s/n (a un costado de la Preparatoria 1), colonia Arcos del Sur, alcaldía Xochimilco, C.P. 16010 Módulo Coyoacán y Benito Juárez: Calle Chichimecas s/n entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl (atrás de la secundaria 130), subdelegación Los Pedregales, alcaldía Coyoacán, C.P. 04300

Módulo Iztapalapa e Iztacalco: Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09000

Av. Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09000 Módulo Álvaro Obregón: Calle Canarios s/n esquina Calle 10 (en el pasillo de Desarrollo Social), colonia Toltecas, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150

Calle Canarios s/n esquina Calle 10 (en el pasillo de Desarrollo Social), colonia Toltecas, alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01150 Módulo Magdalena Contreras: Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno (dentro del Mercado La Loma, primer nivel), col. Barranca Seca, alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10580

Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno (dentro del Mercado La Loma, primer nivel), col. Barranca Seca, alcaldía Magdalena Contreras, C.P. 10580 Mesa de Recepción de Trámites Miguel Hidalgo: Parque Lira número 94, Módulo 2 (edificio nuevo de la alcaldía), colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11860

Parque Lira número 94, Módulo 2 (edificio nuevo de la alcaldía), colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11860 Mesa de Recepción de Trámites Cuajimalpa: Av. Juárez número 192 (antes cine Pedro Infante), alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05000

