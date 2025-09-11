Sergio Soriano, el policía héroe que ayudó a Alicia y a su nieta en explosión de pipa

GENERANDO AUDIO...

El saldo oficial es de 90 personas heridas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La explosión de una pipa en Iztapalapa marcó a la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, en medio de la tragedia, surgen historias que recuerdan que el espíritu y valor de los capitalinos siempre resalta en las peores situaciones.

Una de las imágenes que más conmovieron es la de Alicia Matías, quien cubrió del fuego a su nieta, Sule, de apenas 2 años.

Tras el estallido, con su cuerpo totalmente quemado y con la niña en brazos, se encontró de frente con un policía, perteneciente a la Policía Bancaria e Industrial, quien, al momento de verlas, corrió hacia ellas.

“¡Córrele, el niño!”, se le escucha gritar en un video que circula en redes sociales.

Al notar que la pequeña presentaba quemaduras, no dudó en llevarla para que recibiera atención médica; un video, que se ha viralizado, muestra cómo la trasladó hasta un hospital.

Advertencia; el siguiente material audiovisual contiene imágenes sensibles y palabras altisonantes. Se recomienda discreción:

Policía lleva a bebé quemada al hospital: video del dramático traslado

En la grabación, captada con una cámara desde la perspectiva del policía, identificado como Sergio Soriano, se ve que, una vez con la bebé en brazos, le tuvo que cortar parte de su ropa que aún se estaba quemando; después, aparece a bordo de una motocicleta.

En entrevista para Telediario, el agente explicó que, en medio de la situación, su hermana y cuñado aparecieron en el lugar, quienes venían a bordo de la motocicleta. Al verlos, no dudó y pidió que lo ayudaran a llevarla al hospital.

Advertencia; el siguiente material audiovisual contiene imágenes sensibles y palabras altisonantes. Se recomienda discreción:

A gritos y en sentido contrario, se abrieron paso

Una vez que Sergio Soriano se aseguró para el trayecto, su cuñado y él arrancaron con rumbo al nosocomio; sin embargo, por la gravedad de la situación, tuvieron que circular en sentido contrario.

Con gritos y maniobras bruscas, lograron abrirse paso hasta llegar al hospital más cercano, donde los médicos y personal de emergencias les dieron indicaciones para que la bebé pudiera ser atendida.

El relato del policía Sergio Soriano es uno de los que más han resonado en medio de la tragedia de la explosión de la pipa en Iztapalapa.

Sin embargo, ésta no sería la primera vez que el oficial destaca por su valor: en 2015, fue reconocido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por devolverle 42 mil pesos a una mujer que los extravío en una bolsa en una tienda de Polanco.

