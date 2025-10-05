GENERANDO AUDIO...

El Zócalo de la Ciudad de México es y sigue siendo el gran punto de encuentro nacional. En este espacio emblemático convergen la música, la política y la vida pública del país. Ha sido escenario de conciertos multitudinarios, manifestaciones históricas y actos oficiales que han reunido a miles de asistentes.

En los últimos años, dos eventos destacaron por sus cifras récord y por la conversación que generaron: el mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizado este domingo 5 de octubre de 2025, y el concierto gratuito de Los Fabulosos Cadillacs, el 3 de junio de 2023. Ambos llenaron el corazón capitalino con cientos de miles de asistentes y dieron pie a comparaciones en redes sociales sobre cuál fue más multitudinario.

Así lució el Zócalo durante el mitin de Sheinbaum:

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, más de 400 mil personas acudieron al evento conmemorativo por el primer año de gestión de Claudia Sheinbaum, en una jornada con “saldo blanco, orden y entusiasmo ciudadano”.

Las fotografías muestran una explanada repleta de simpatizantes portando banderas y pancartas, con zonas de sillas frente al templete principal, y otros puntos, y una multitud que se extendía por calles aledañas.

Foto: Gobierno de México

Aunque las imágenes difundidas en redes sociales muestran distintos momentos del acto, algunos usuarios señalaron huecos visibles en ciertas áreas de la plancha, mientras otros destacaron la magnitud de la asistencia. Lo cierto es que la explanada del Zócalo, con capacidad aproximada de 180 mil personas, puede alcanzar hasta medio millón al considerar las calles aledañas.

Foto: Captura de pantalla transmisión del evento por el Gobierno de México.

Foto: Gobierno de México

El día que Los Fabulosos Cadillacs hicieron historia

Dos años antes, el 3 de junio de 2023, el grupo argentino Los Fabulosos Cadillacs reunió más de 300 mil personas en un concierto gratuito que rompió récord de asistencia, según cifras oficiales.

En las imágenes del espectáculo se observa una plancha completamente ocupada, miles de luces de celulares encendidas y un público coreando “Matador”, “Siguiendo la luna” y “Vasos vacíos” frente a un escenario iluminado por completo. En las fotografías del concierto se aprecian menos espacios vacíos que en el evento de Sheinbaum. Además, no se instalaron sillas y el público permaneció de pie durante todo el espectáculo, lo que permitió aprovechar mejor la plancha del Zócalo y albergar a más personas.

Foto: Gobierno de CDMX

El evento, que comenzó a las 20:00 horas, tuvo saldo blanco y un ambiente festivo que hizo vibrar a todo el Centro Histórico. “Volvimos a hacer historia”, escribió entonces la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ahora presidenta de México, al celebrar el éxito del concierto.

Foto: Gobierno de CDMX

El corazón de México: un escenario de multitudes

A lo largo de los años, el Zócalo capitalino ha albergado eventos masivos que mezclan cultura y participación ciudadana. Ahí se han presentado artistas como Rosalía, Grupo Firme, Silvio Rodríguez y Maldita Vecindad, además de concentraciones sociales y políticas de gran convocatoria, como las encabezadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Más allá de las comparaciones, tanto el mitin de Claudia Sheinbaum como el concierto de Los Fabulosos Cadillacs confirman que el Zócalo no solo es el centro geográfico de México, sino también su punto de encuentro más poderoso: el lugar donde la música, la política y la identidad nacional comparten el mismo escenario.