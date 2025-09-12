“Siempre te llevaré en el alma”: la conmovedora despedida del novio de Ana Daniela

GENERANDO AUDIO...

Pertenencias de Ana Daniela en el sitio de la explosión. Foto: Cuartoscuro

El día de ayer se confirmó la muerte de Ana Daniela Barragán, joven de 19 años que desapareció tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia.

Bryan Ramos, novio de la fallecida, dedicó un conmovedor mensaje para despedir a la mujer con quien tenía planeado casarse y pasar el resto de sus días juntos.

¿Qué pasó con Ana Daniela, joven fallecida por la explosión en Iztapalapa?

Luego de la explosión del pasado miércoles en la alcaldía Iztapalapa, amigos y familiares pidieron ayuda para encontrar a Ana Daniela. Un elemento de Protección Civil encontró sus pertenencias en la zona del accidente y se puso en contacto con la familia para avisar que aún no encontraban a la joven desaparecida.

Durante la noche de ese mismo día, y la mañana del jueves, continúo la búsqueda. Se visitaron varios hospitales y alrededor del mediodía de ayer, los familiares se reunieron en el Hospital General Rubén Leñero para esperar los resultados de una prueba de ADN.

Alrededor de las 20:00 horas, la Facultad de Estudios Superiores Cuatitlán publicó un comunicado para confirmar el fallecimiento de la estudiante Ana Daniela y mandar el pésame a su familia y amigos.

Novio dedica emotivo mensaje de despedida a Ana Daniela

Bryan Ramos también confirmó la muerte de la joven estudiante mediante un emotivo mensaje de despedida. “Siempre te llevaré en el alma, porque no solo me alegrabas mis días, me alegrabas la vida”, publicó el joven.

En la publicación revela que tenía la intención de casarse con Ana Daniela, un tema del que hablaban mucho, e incluso tenían planeado comprometerse el próximo mes.

“El día de hoy no solo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis ‘guaguas‘ (como decía ella). Perdí a mi compañera de vida, nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad (…) En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco, como tanto hablamos”.

