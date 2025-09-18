Silza cubre gastos funerarios de chofer fallecido tras explosión de pipa

GENERANDO AUDIO...

Silza cubre gastos funerarios de chofer tras explosión. Foto: Cuartoscuro

La empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa de gas que explotó el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México (CDMX), informó que cubrió los gastos funerarios del chofer fallecido en el siniestro. La compañía detalló que también brindará apoyo integral a la familia del trabajador como parte de sus responsabilidades laborales.

Silza confirma apoyo a la familia del conductor fallecido

Tras el deceso del chofer, confirmado seis días después del accidente, el 16 de septiembre, la empresa emitió un comunicado en el que manifestó: “Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos en este difícil momento”.

Además de los gastos funerarios, Silza explicó que se implementará un esquema de apoyo económico y legal para garantizar que la familia del conductor reciba el acompañamiento necesario.

Línea telefónica de atención a víctimas de explosión en Iztapalapa

Como parte de las acciones tras el accidente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) habilitó una línea telefónica de atención a víctimas de la explosión en Iztapalapa. El número es: 55 4609 4432 y será el “canal de comunicación” para que las personas afectadas tengan acceso a información, orientación y acompañamiento.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, había señalado que la Fiscalía será la institución responsable de canalizar los apoyos de manera oficial.

“Será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el conducto oficial para canalizar los apoyos”, reiteró la empresa Silza en su posicionamiento.

Recursos adicionales y seguros vigentes de Silza

Transportadora Silza informó también que presentó ante las autoridades las cuatro pólizas de seguro vigentes y que destinará recursos adicionales para garantizar que las víctimas y sus familias reciban indemnización conforme a derecho.

La compañía afirmó en su comunicado que mantiene su disposición de colaborar con la FGJCDMX y subrayó que su compromiso es asegurar la reparación justa y legal para todas las personas afectadas por la explosión.

