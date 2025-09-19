GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Segundo Simulacro Nacional 2025 involucró a 8.1 millones de personas y 25 mil 354 inmuebles registrados, la cifra más alta en la historia de este tipo de ejercicios preventivos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó en su informe que estos simulacros fortalecen la gestión integral de riesgos y la resiliencia de la ciudad, preparando a la población y a las instituciones ante un escenario hipotético de sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De los inmuebles que participaron, 16 mil 872 correspondieron a edificios privados, 8 mil 482 a edificios públicos y 4 mil 500 a escuelas de todos los niveles, donde participaron 2.5 millones de personas entre estudiantes, profesorado y directivos, coordinados por la Autoridad Educativa Federal.

Sistemas de alerta y respuesta efectiva

Desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se activó la Alerta Sísmica, difundida a través de 13 mil 992 postes y 27 mil 887 bocinas y altavoces, logrando un 99.06% de efectividad. La alerta también llegó a medios de comunicación y teléfonos celulares, posicionando a México como el cuarto país del continente en contar con esta tecnología.

En paralelo, 75 mil 250 elementos de protección civil, públicos y privados, participaron junto con 16 mil 450 policías, apoyados por mil 598 vehículos, 33 motocicletas, 10 grúas, 12 ambulancias, 13 motoambulancias y una unidad de rescate. Asimismo, los 16 consejos de Protección Civil de las alcaldías y las 72 coordinaciones territoriales activaron sus planes de emergencia.

Movilidad, infraestructura y hospitales en el Simulacro Nacional

El Sistema de Movilidad Integrada evacuó a 545 mil personas de Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero, Cablebús y RTP. La Sobse activó la Comisión de Seguridad Estructural con 704 directores responsables de obra, y la Segiagua verificó infraestructura hidráulica como pozos y tanques.

En materia de salud, participaron 106 hospitales y 398 clínicas o centros de salud de IMSS Bienestar, Seguro Social, ISSSTE y otros subsistemas. Por su parte, los internos de penales contaron con protocolos especiales de evacuación y zonas de seguridad bajo supervisión del personal penitenciario.

Participación del sector educativo nacional

En el Segundo Simulacro Nacional 2025 participaron 29 mil 389 escuelas de todos los niveles educativos en todo el país, con 7.6 millones de alumnos, 1.3 millones de docentes, 319 mil 538 brigadistas, 130 mil 502 visitantes y 64 mil personas con discapacidad.

En total, 9 millones 429 mil 364 personas del sector educativo, entre estudiantes, maestros, personal administrativo y visitantes, se sumaron a este ejercicio, según informó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

