Sin afectaciones sistema del C5 tras desaparición de página

GENERANDO AUDIO...

Sistema del C5 en la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que no hay afectaciones al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), además de que la información sensible resguardada por la institución resultó comprometida, tras darse la desaparición de su página de internet la noche del sábado.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

No resultó comprometida operación del C5

La dependencia capitalina detalló que la operación de las cámaras de videovigilancia, así como sus resguardos y el sistema de despacho, se encuentran aislados, tecnológica y operativamente de la web.

“La operación de las cámaras de videovigilancia, así como sus resguardos y el sistema de despacho a través de las líneas de emergencias se encuentran aislados, tecnológica y operativamente de la web, que es meramente informativa del C5”.

Asimismo, reiteró que ni la operación del C5 ni la información sensible que resguarda la institución resultó comprometida “porque ninguno de esos insumos se almacena en la página web informativa, alojada en servidores de la CDMX”.

Finalmente añadió que se implementaron de manera inmediata las acciones de análisis correspondientes.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Continúan cerrados negocios que fueron saqueados en marcha del 2 de octubre]

Desaparece página del C5

La noche de este sábado, la página web del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desapareció de Internet, supuestamente por un ataque cibernético, sin que las autoridades se pronunciaran al respecto.

Pasadas las 21:00 horas, al ingresar a la dirección https://c5.cdmx.gob.mx/, únicamente aparecía la leyenda “503 Service Unavailable”, seguida de “No server is available to handle this request”.

Alrededor de las 00:00 horas, el sitio web fue actualizado para mostrar un gráfico con la leyenda “Sitio en mantenimiento” y la imagen institucional del Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, el cambio tardó alrededor de dos horas en aparecer, y sin alguna referencia a través de sus cuentas en redes sociales del C5 ni de la SSC.