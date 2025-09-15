Sin festejos: Iztapalapa cancela celebración del 15 de septiembre por explosión de pipa

GENERANDO AUDIO...

La cancelación es por la reciente tragedia. Foto: Cuartoscuro

La alcaldía Iztapalapa anunció que cancelará las celebraciones populares del 15 de septiembre en solidaridad con las víctimas y familiares de la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, tragedia que ha dejado hasta ahora 14 personas fallecidas y más de 70 heridos.

Habrá ceremonia cívica en lugar de festejos este 15 de septiembre en Iztapalapa

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz informó que, en lugar de las seis verbenas populares programadas en distintas colonias, se realizará únicamente una ceremonia cívica del Grito de Independencia en la explanada de la demarcación a las 22:00 horas, ubicada en Aldama 63, Barrio San Lucas. El evento tendrá un carácter austero y solemne, con el objetivo de rendir homenaje a la patria, pero sobre todo de mostrar respeto a las familias que atraviesan por el duelo.

“Este año no celebraremos como acostumbramos. La situación que estamos viviendo nos exige estar concentrados en el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia”, señaló la alcaldesa.

Como parte de la conmemoración, se llevará a cabo el izamiento de la bandera monumental en Periférico Oriente y Ermita Iztapalapa, el mismo 15 de septiembre a las 10:00 horas. La bandera, que pesa más de 240 kilos, ondeará como un símbolo de unidad y resiliencia.

La alcaldía también destacó la importancia de que, pese a la adversidad, se mantenga viva la memoria histórica y se fortalezcan los símbolos patrios como un acto de unión ciudadana.

“El pueblo de Iztapalapa ha demostrado una vez más su fuerza, empatía y solidaridad”. Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa

