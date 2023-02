Sismo de 1.5 en Coyoacán sorprende a capitalinos

Esta mañana, el Servicio Sismológico Nacional informó de un sismo de magnitud 1.5 con localización a 3 kilómetros al suroeste de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX), ocurrido a las 8:46 horas con una latitud de 19.34, longitud de -99.19 y una profundidad de 2 kilómetros.

Ver más SISMO Magnitud 1.5 Loc. 3 km al SUROESTE de COYOACAN, CDMX 07/02/23 08:46:38 Lat 19.34 Lon -99.19 Pf 2 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 7, 2023

Microsismos

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, indicó, con relación al movimiento terrestre en la capital, que se trata de microsismos; es decir, reacomodos de la tierra, y que hace dos años fueron detectados en otra alcaldía, por lo que se hizo un grupo de trabajo con científicos, que sigue trabajando.

La mandataria capitalina destacó que las alarmas sísmicas no suenan debido a la baja magnitud que presentan los microsismos y que no hay nada que temer al respecto, confirmando que no se registró ningún problema por el movimiento de este día.

Ver más Les invito a que sigan nuestra conferencia de prensa matutina. Iniciamos. #Envivo https://t.co/5fth9CT7Pv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 7, 2023

Además, un ligero movimiento terrestre alertó a los capitalinos en la alcaldía Benito Juárez, informó el alcalde Santiago Taboada, quien reportó el sismo alrededor de las 9:00 horas.

A través de sus redes sociales, el edil de la Benito Juárez indicó que se había percibido un rápido movimiento, por lo que estaban en alerta.

“Se percibió un rápido movimiento en San José Insurgentes e Insurgentes Mixcoac. Estamos pendientes en la base #BlindarBJ.”. Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.

Ver más Hace unos momentos se percibió un rápido movimiento en San José Insurgentes e Insurgentes Mixcoac. Estamos pendientes en la base #BlindarBJ pic.twitter.com/Dxii1uXTqy — Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 7, 2023

Algunos usuarios compartieron el movimiento percibido del sismo a través de sus redes sociales.

Ver más Se sintió un fuerte y corto movimiento en la San José Insurgentes, #BenitoJuárez. Varios desalojaron los edificios cercanos. No hubo alerta sísmica.



Ayñ 😰 pic.twitter.com/W0mwELpuT9 — July de la Riva  (@JulydelaRiva) February 7, 2023

También, en la cuenta de Twitter de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco se indicó que el sismo fue percibido en Álvaro Obregón.

Ver más Reportan breve sismo en alcaldías de Álvaro Obregón y Benito Juárez en CDMX hace unos momentos. @SSNMexico — Topos® México (@topos) February 7, 2023

Hasta el momento, no se reportan incidentes por el ligero movimiento percibido ni se encendió la alerta sísmica debido a la baja magnitud del sismo detectado.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX indicó que, derivado del sismo, se estableció comunicación con las Unidades y Protección Civil de las alcaldías sin que se reportara alguna afectación.

Ver más Hemos establecido comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías; al momento, no se tiene registro de afectaciones.



Permanecemos atentos; mantente informado a través de fuentes oficiales. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/gkUNOWEoOq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 7, 2023