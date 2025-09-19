GENERANDO AUDIO...

Sismo de 1985, CDMX y el rechazo actual a la gentrificación. Fotos: AFP

El sismo de 2017 fue un recordatorio para muchos capitalinos de lo que ocurrió en el terremoto de 1985: considerar a la Ciudad de México un lugar inseguro para vivir. Debido a esto, varios habitantes de la capital del país optaron por la migración y cambiar de entidad, en contraste a esto, zonas como las colonias Roma y Condesa, se convirtieron en parte de los principales ejemplos de gentrificación.

La Ciudad de México quedó muy dañada durante 1985. De hecho, el terremoto de magnitud 8.1, de hace 40 años, es considerado como una de las grandes tragedias que ha enfrentado nuestro país. En 2017, CDMX no se salvó de una catástrofe similar que también afectó a varios estados, y debido a los estragos, y pérdidas tanto humanas como materiales, algunos capitalinos optaron por cambiar de residencia.

Sismos y migración en Ciudad de México

Ante un panorama de edificios derrumbados en distintos puntos de la capital mexicana, la decisión de varias familias fue moverse de domicilio.

En algunas zonas de la Ciudad de México se concentra una alta intensidad sísmica por lo que es común que se registren varios sismos, de diferente intensidad, a lo largo del año.

El sismo de magnitud 8.1 del 19 de septiembre de 1985 dejó alrededor de 6 mil muertos, según cifras oficiales, aunque hay estimaciones que reportan al menos más de 10 mil.

En 2017, también en 19 de septiembre, el movimiento telúrico fue de magnitud 7.1 con un saldo de 369 personas fallecidas, la mayoría, 228, vivían en CDMX.

CDMX en 1985. Foto: Cuartoscuro

El miedo despertado por ambas tragedias se reflejó en el abandono de algunos de sus residentes que buscaron una vida nueva en otro lugar.

A 8 años del recuerdo más reciente de un desafortunado 19 de septiembre, todo ha cambiado, como el encarecimiento de vivir en zonas como la Roma o la Condesa.

El temblor de 2017 fue un martes 19 de septiembre. Foto: AFP

Gentrificación en Roma y Condesa

A pesar de que en las colonias Roma y Condesa hubo edificios quebrantados por el sismo de 2017, actualmente esas demarcaciones capitalinas aparecen en las listas de las colonias más gentrificadas de Ciudad de México.

De acuerdo con información de autoridades capitalinas, las 11 colonias con mayor gentrificación en la capital se encuentran en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

En la lista aparecen:

Cuauhtémoc:

Hipódromo Condesa

Condesa

Juárez (excluyendo Zona Rosa)

Roma Norte

Roma Sur

Doctores

Buenos Aires

Miguel Hidalgo:

Escandón sección I

Escandón sección II

San Miguel Chapultepec sección I

San Miguel Chapultepec sección II

La gentrificación ha sido motivo de rechazo en habitantes de CDMX. Foto: AFP

Otras zonas de alta plusvalía en la capital son las colonias Juárez y Santa María la Ribera. El fenómeno de encarecimiento en estos sitios reflejan que el temor de aquel 2017 ha disminuido.

Precios de vivienda en colonias gentrificadas

En una nota anterior de UnoTV.com te contamos que a julio de 2025, el incremento del costo de vivienda ha sido significativo:

Roma Norte y Condesa: el metro cuadrado pasó de entre 39 y 50 mil pesos en 2016 a más de 70 mil pesos en 2024

el metro cuadrado pasó de entre 39 y 50 mil pesos en 2016 a más de 70 mil pesos en 2024 Juárez y San Rafael: desde 2019 la plusvalía ha crecido de manera constante

desde 2019 la plusvalía ha crecido de manera constante Santa María la Ribera: una casa en venta costaba en promedio 3.2 millones en 2014; para 2025, hay casas desde los 7.1 millones. Mientras que las rentas pasaron de 6 mil a 13 mil pesos

Ciudad de México, en 2025. Fotos: AFP

Los datos anteriores reflejan que siguen en aumento los deseos por residir en Ciudad de México, pese a ambos antecedentes de catástrofes naturales. Además, en las colonias mencionadas otra característica es la presencia de habitantes extranjeros y la apertura de comercios en los que se ofertan artículos de marcas internacionales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]