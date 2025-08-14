Socavón de 10 metros colapsa el tráfico en Calzada Ignacio Zaragoza

GENERANDO AUDIO...

Socavón de 10 metros afecta tránsito en Ignacio Zaragoza. Foto: C5 CDMX

Un socavón de 10 metros de profundidad, originado tras las recientes lluvias, se abrió sobre los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX), provocando una fuerte afectación en la circulación esta mañana, debido a que hay tres carriles cerrados. Autoridades capitalinas informaron que personal especializado ya se encuentra laborando en el punto para prevenir riesgos y habilitar el paso de vehículos.

Servicios de emergencia continúan labores en la zona

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que el hundimiento se registró en la colonia Agua Caliente, en dirección al poniente. El incidente también impactó los carriles laterales, donde se mantiene una reducción para permitir el trabajo de la maquinaria y personal técnico.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) difundió imágenes y video en los que se aprecia la congestión vial, con vehículos detenidos y filas prolongadas para atravesar la zona.

Reducción de carriles en Calzada Ignacio Zaragoza y alternativa vial

Protección Civil de CDMX informó que el área permanece acordonada mientras se realizan evaluaciones estructurales. Se efectúan trabajos de aseguramiento perimetral para evitar el paso sobre la zona afectada y continuar con las labores de reparación.

Como alternativa vial, la Secretaría de Movilidad (Semovi) recomendó a los automovilistas utilizar: Eje 3 Sur (Ferrocarril de Río Frío) para evitar el congestionamiento sobre Calzada Ignacio Zaragoza.

Evaluación técnica del hundimiento

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) indicó que se llevarán a cabo estudios de ingeniería para determinar las causas del hundimiento y definir el procedimiento de rehabilitación. Personal en sitio continúa retirando material suelto y monitoreando posibles afectaciones adicionales en la vialidad.

