Socavón en Zaragoza quedará totalmente reparado el próximo domingo

Reparación de socavón en Zaragoza concluirá el domingo. Foto: Cuartoscuro

El socavón en Zaragoza será reparado en su totalidad el próximo domingo, tras la sustitución de ocho tubos de metro y medio de diámetro del drenaje profundo que se fracturaron y originaron el hundimiento en la Calzada Ignacio Zaragoza, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, durante un recorrido de supervisión en la zona afectada este domingo.

Reparación de colector en socavón de Zaragoza

De acuerdo con la mandataria capitalina, las labores se realizan de manera continua:

“Se trabaja las 24 horas del día para concluir la obra que permitirá un mejor desfogue del agua de lluvia”, puntualizó Brugada.

El hundimiento, de 14 metros de largo y 5 de profundidad, se generó por una fuga en la tubería dañada. Una vez terminada la instalación de los nuevos tubos, los equipos de obra taparán el socavón y rehabilitarán la vialidad.

Liberación de la Calzada Ignacio Zaragoza

La jefa de Gobierno aseguró que el fin de semana próximo se restablecerá la circulación en la avenida:

“El próximo domingo estaremos ya en condiciones de liberar nuevamente la calzada Zaragoza”, señaló tras detallar que las tareas requieren un esfuerzo permanente de colocación de los ocho ductos de gran diámetro.

Brugada estuvo acompañada por el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Seguiagua), Mario Esparza Hernández, así como por representantes de la empresa constructora.

Intervención estructural para evitar futuros daños

El funcionario explicó que se intervinieron 20 metros del colector, debido a que fue necesario cambiar el material del suelo para garantizar resistencia al tránsito de carga pesada:

“Se está haciendo con los mejores materiales y a marchas forzadas. El compromiso es acabar lo antes posible”, dijo Esparza.

