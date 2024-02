Por no respetar: SSC de CDMX evitará el paso de patinadores y ciclistas en vías rápidas

Los patinadores no podrán ingresar a vías rápidas de CDMX. Fotos: Cuartoscuro

Introducirse al túnel de Mixcoac junto con decenas de autos en circulación puso en riesgo la vida de un grupo de patinadores. El momento se hizo viral.

Ver más ¡La libró!



Un grupo de al menos ocho patinadores fueron captados avanzando por los carriles centrales del deprimido de Mixcoac.

Una de las patinadoras cayó al asfalto y estuvo a punto de ser atropellada.



¿Qué opinan amigos? #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/ExcrYtSJio — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 27, 2024

Una joven en patines aprovecha la pendiente de la vía rápida para tomar vuelo, pero enseguida pierde el control, cae y casi termina atropellada. El conductor alcanza a frenar.

¿Cuáles son las sanciones por patinar en vías rápidas?

Ante estos hechos, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es enfático: no existen sanciones, pero los usuarios de vehículos no motorizados, como bicicletas, monopatines o patines, no pueden circular en vías de acceso controlado como Circuito Interior, Periférico y Viaducto.

“El ingreso a las vías de acceso controlado por la normatividad es algo que estaremos dialogando con la Secretaría de Movilidad y los propios patinadores, ya que está prohibido. No obstante, no se tiene contemplado hasta el momento una sanción por esta conducta”. Pablo Vázquez Camacho / titular de la SSC de la CDMX

¿Qué planea hacer la SSC al respecto?

A fin de evitar la intrusión de ciclistas, patinadores y usuarios de scooters a las vías de acceso controlado, la Policía refuerza la vigilancia por parte de elementos de Tránsito.

El jefe de la Policía capitalina adelantó que alistan campañas para sensibilizar a quienes no respetan el reglamento.

“Lo que vimos en este video, desde luego, es una conducta de alto riesgo. Vamos a sensibilizar y, en los próximos días, nos vamos a estar reuniendo con colectivos de patinadores para que nos ayuden en ese sentido y también informarles no solamente de los riesgos, sino también de las implicaciones que pueden tener conductas similares en términos de faltas administrativas”. Pablo Vázquez Camacho / titular de la SSC de la CDMX

¿Qué dicen los automovilistas de la CDMX?

En tanto, automovilistas como Abdiel Arellanis y ciclistas como Celcin Juárez consideran que ahora se debe de conducir con más atención para evitar accidentes con ciclistas, patinadores y motociclistas.