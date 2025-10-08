ssc-cdmx-y-aicm-firman-convenio-para-reforzar-seguridad-en-el-aeropuerto

GENERANDO AUDIO...

SSC-CDMX y AICDM firman convenio. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Ciudad de México (CDMX) dio un paso firme para blindar la seguridad en su principal aeropuerto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) firmaron un convenio que permitirá coordinar acciones de inteligencia, intercambio de información y seguimiento de personas y vehículos vinculados a posibles delitos dentro y alrededor de las terminales aéreas.

¿De qué trata el acuerdo?

El acuerdo busca que ambas instituciones compartan videos, imágenes, datos y cualquier información que ayude a identificar, localizar y detener a quienes puedan aprovechar las áreas de libre tránsito del aeropuerto para cometer actos delictivos o afectar la operación del AICM. Asimismo, el convenio contempla dar seguimiento a hechos delictivos relacionados, incluso fuera de las instalaciones, en otras zonas de la ciudad o entidades cercanas.

El documento fue suscrito por el comisario general de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, y el director general del AICM, Almirante Juan José Padilla Olmos. A la firma asistieron altos mandos de ambas instituciones, incluyendo al comisario, Hermenegildo Lugo Lara, y los subsecretarios de la SSC-CDMX, Elpidio De La Cruz Contreras y el doctor Lugo Lara, así como la directora Corporativa Jurídica del AICM, Alejandra Mendieta Bustos, y el subdirector de Seguridad, el contralmirante Juan Hernández Ramírez.

Con esta colaboración, la SSC-CDMX y el AICM fortalecen su capacidad de prevención, investigación y reacción ante delitos, asegurando que el aeropuerto funcione de manera segura y que los pasajeros y trabajadores transiten sin riesgos. El convenio representa un esfuerzo conjunto para proteger uno de los puntos neurálgicos de movilidad y comercio de la capital, donde la seguridad y la coordinación son prioridad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

