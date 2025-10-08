ssc-cdmx-y-aicm-firman-convenio-para-reforzar-seguridad-en-el-aeropuerto

SSC-CDMX y AICM firman convenio para reforzar la seguridad en el aeropuerto
La Ciudad de México (CDMX) dio un paso firme para blindar la seguridad en su principal aeropuerto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) firmaron un convenio que permitirá coordinar acciones de inteligencia, intercambio de información y seguimiento de personas y vehículos vinculados a posibles delitos dentro y alrededor de las terminales aéreas.
¿De qué trata el acuerdo?
El acuerdo busca que ambas instituciones compartan videos, imágenes, datos y cualquier información que ayude a identificar, localizar y detener a quienes puedan aprovechar las áreas de libre tránsito del aeropuerto para cometer actos delictivos o afectar la operación del AICM. Asimismo, el convenio contempla dar seguimiento a hechos delictivos relacionados, incluso fuera de las instalaciones, en otras zonas de la ciudad o entidades cercanas.
El documento fue suscrito por el comisario general de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, y el director general del AICM, Almirante Juan José Padilla Olmos. A la firma asistieron altos mandos de ambas instituciones, incluyendo al comisario, Hermenegildo Lugo Lara, y los subsecretarios de la SSC-CDMX, Elpidio De La Cruz Contreras y el doctor Lugo Lara, así como la directora Corporativa Jurídica del AICM, Alejandra Mendieta Bustos, y el subdirector de Seguridad, el contralmirante Juan Hernández Ramírez.
Con esta colaboración, la SSC-CDMX y el AICM fortalecen su capacidad de prevención, investigación y reacción ante delitos, asegurando que el aeropuerto funcione de manera segura y que los pasajeros y trabajadores transiten sin riesgos. El convenio representa un esfuerzo conjunto para proteger uno de los puntos neurálgicos de movilidad y comercio de la capital, donde la seguridad y la coordinación son prioridad.