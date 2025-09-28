GENERANDO AUDIO...

Un hombre dijo ser propietario del ciervo. Foto: AFP

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxiliaron a un ciervo que se encontraba herido al interior de un domicilio en la alcaldía Magdalena Contreras.

El rescate ocurrió después de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaran sobre la presencia de un “animal peligroso” en la calle Ermitaño y Durazno, colonia Ermitaño. Al llegar, los policías se entrevistaron con un hombre de 33 años, quien explicó que un venado había ingresado al baño exterior de su domicilio.

A simple vista, el ciervo presentaba una mancha de sangre en una de sus astas, por lo que los uniformados solicitaron el apoyo de la Brigada Animal de la SSC y de personal de la alcaldía. Además, se coordinó la intervención del parque ecológico y reserva animal “Rancho Mágico”, donde el mamífero fue sedado y trasladado para recibir atención especializada.

Un ciudadano, que aseguró ser propietario del animal, fue orientado a acudir ante las autoridades ministeriales para realizar los trámites correspondientes y acreditar la propiedad, así como garantizar el cuidado adecuado del venado.