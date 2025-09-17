Sube a 20 el número de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó la mañana de este miércoles 17 de septiembre que la cifra de víctimas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, subió a 20 personas fallecidas.

De acuerdo con el reporte más reciente, 31 personas continúan hospitalizadas, mientras que otras 33 ya fueron dadas de alta tras el siniestro.

Cifra actualizada de víctimas mortales

La noche del martes se confirmó la muerte de Fernando Soto Munguía, de 34 años, identificado como el chofer de la pipa, quien estaba internado en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”, con este deceso sumaban, 19 fallecimientos.

Este hecho convierte el accidente en uno de los más graves ocurridos en la alcaldía Iztapalapa, según autoridades de salud.

Atención a hospitalizados en CDMX

Los 31 heridos que siguen hospitalizados se encuentran en distintos centros de salud de la capital. La Secretaría de Salud de la CDMX señaló que mantiene coordinación con el ISSSTE y hospitales locales para garantizar la atención de los pacientes.

En total, 83 personas fueron atendidas tras la explosión, entre fallecidos, hospitalizados y personas que ya recibieron el alta médica.

El Gobierno capitalino confirmó que continuará actualizando las cifras conforme se reciban nuevos reportes médicos, además de pedir a la población mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.