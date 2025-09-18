Sube a 21 el número de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Explosión en Puente de la Concordia deja 21 víctimas mortales. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) informó este jueves, 18 de septiembre, que la cifra de víctimas mortales por la explosión de una pipa en Iztapalapa subió a 21 personas fallecidas. De acuerdo con el parte oficial, 27 personas continúan hospitalizadas, mientras que 36 ya fueron dadas de alta tras el siniestro ocurrido en el Puente de la Concordia.

Reporte actualizado de víctimas por explosión de pipa en Iztapalapa

El más reciente informe de la Secretaría de Salud de la CDMX detalla que los pacientes hospitalizados permanecen bajo vigilancia médica especializada en distintos centros de salud de la capital. “La atención a las personas lesionadas continúa de manera prioritaria y coordinada”, indicó la dependencia en su comunicado.

Las autoridades subrayaron que la cifra de decesos aumentó tras confirmarse la defunción de pacientes que permanecían en estado delicado debido a las quemaduras y lesiones sufridas durante el incidente.

Así ocurrió la explosión en Puente de la Concordia

El siniestro tuvo lugar el pasado 10 de septiembre, cuando una pipa de gas LP con capacidad de 49 mil litros explotó en inmediaciones de la estación Santa Martha, de la Línea A del Metro, provocando daños en viviendas, transporte público y en la vialidad.

La magnitud del hecho derivó en la movilización de cuerpos de emergencia locales y federales. En los días posteriores, distintas instituciones de salud coordinaron esfuerzos para garantizar la atención médica y el traslado de las personas heridas.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX continúa con la investigación para deslindar responsabilidades sobre la explosión y determinar las acciones legales correspondientes.

