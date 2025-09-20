Sube a 26 el número de muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Con el fallecimiento de Erik Vicente Acevedo Romero, conductor de un microbús, subió a 26 la cifra de muertes por la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa.

Asimismo, las autoridades capitalinas actualizaron a 19 el número de personas que aún reciben atención médica, mientras que 39 ya recibieron el alta en el hospital.

¿Cómo va la atención tras la explosión de la pipa en Iztapalapa?

Este viernes, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSsalud CDMX) actualizó su reporte de personas hospitalizadas tras la explosión de una pipa de gas el pasado 10 de septiembre, elevando a 26 los fallecimientos.

Armando Antillon Chavéz (45) Ana Daniela Barragan Ramirez (19) Juan Carlos Bonilla Sánchez (41) Misael Cano Rodriguez (39) Irving Uriel Carrillo Reyes (20) Carlos Iván Contreras Salinas (29) Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros (57) Eduardo Noe García Morales (SD) José Daniel Hernández Méndez (17) Juan Antonio Hernández Betancourt (51) Jorge Islas Flores (50) Alicia Matías Teodoro (49) Juan Carlos Sánchez Blas (15 Gilberto Aron SD SD (47) Jesús Joel Tovar García (40) Edgar Santiago Álvarez (51) Omar Alejandro García Escorsa (28) Oswaldo Gutiérrez Espinoza (30) Fernando Soto Munguía (34) Eduardo Romero Armas (30) Norma Chavez Ortega (50) Abril Díaz Castañeda (34) Jaime Javier Becerra Urieta (49) Jovani Martínez Llanos (17) María Salud Juaurrita (59) Erik Vicente Acevedo Romero (33)

De acuerdo con los reportes, Erik Vicente Acevedo Romero, quien fue reportado como fallecido por la Secretaría de Salud en el reporte de la noche, fue quien arriesgó su vida el 10 de septiembre para asegurarse de que los pasajeros que viajaban en el microbús que conducía, salieran de la unidad.

Ese día, tras notar el peligro que corría la pipa de gas, que dejaba escapar el gas, detuvo el microbús para que bajaran sus pasajeros, ayudando a bajar a quienes no podían descender, al sentirse paralizados, arriesgando su vida.

Mientras que, de acuerdo con el reporte de las 22:00 horas, todavía hay que 19 personas hospitalizadas, en diversos nosocomios de la CDMX y el Estado de México, mientras que 39 personas ya recibieron el alta médica.