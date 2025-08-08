Suicidios en CDMX crecen 23% en un año, cifra histórica: Inegi

| 17:18 | Agustín Velasco | Uno TV
INEGI reporta aumento del 23% en suicidios en CDMX en 2024; casos crecieron 116% en seis años.
Foto: Cuartoscuro

Los suicidios en la Ciudad de México crecieron un 23%, de 2023 a 2024, con 492 casos registrados el año pasado, frente a 400 en 2023, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la Estadística de Defunciones Registradas 2024, el número de suicidios pasó de 400, en 2023, a 492, en 2024. Lo que representa un aumento notable en un solo año.

Además, en los últimos seis años, los suicidios en la capital aumentaron 116%, al pasar de 227 casos en 2018 a 492 en 2024. Los datos muestran un incremento sostenido en este problema de salud pública.

Factores de riesgo y señales de alerta en suicidio

De acuerdo con el Cuadernillo Básico para la Prevención del Suicidio, el riesgo de suicidio puede originarse en tres ámbitos:

  • Personal: pensamientos de muerte, irritabilidad o sentimientos de baja autoestima
  • Relaciones: conflictos familiares, rupturas amorosas o acoso escolar
  • Comunidad: discriminación por género u orientación sexual, inseguridad o aislamiento social

Las señales de alerta inmediatas incluyen amenazas de hacerse daño, hablar sobre planes de suicidio, cambios en comportamiento, aislamiento, uso excesivo de sustancias y expresiones de desesperanza o ira.

Ante estas señales, es vital no dejar sola a la persona y buscar apoyo profesional o educativo.

