Sujeto ebrio provoca riña en la estación Guerrero del Metro CDMX

GENERANDO AUDIO...

Polis pelean con sujeto ebrio en Línea 3 del Metro. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Ciudad de México (CDMX), un altercado entre oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y un usuario del Metro se registró en la estación Guerrero de la Línea 3, luego de que el hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzó a agredir a otros pasajeros.

¿Qué se sabe del ataque en Línea 3 del Metro CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los oficiales intentaron desalojar al individuo, sin embargo, el hombre se negó a abandonar las instalaciones y atacó físicamente a los uniformados, lo que provocó una riña, indicó la autoridad en una tarjeta informativa.

“Dicha persona mostró una actitud renuente y comenzó a golpear a los uniformados, los que generó una riña entre ambas partes. Momentos después, el hombre se retiró de la estación”.

Tras el enfrentamiento, el sujeto se retiró del lugar por sus propios medios. Por estos hechos, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC y la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la PBI iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo una actuación indebida por parte de los policías.

Las autoridades aseguraron que ya se identificó al personal involucrado, el cual será citado para rendir su declaración. La SSC reiteró que no permitirá conductas fuera de los protocolos y que cualquier acto contrario a la normatividad será sancionado conforme a derecho.

Línea 3 del Metro, lenta

Pese al altercado en la estación Guerrero, esta mañana usuarios reportaron retrasos en la afluencia de convoyes en la Línea 3.

“Foto tomada a las 06:04 am en metro Guerrero, y esta afluencia es de gente que estuvo antes de las 6 am. No puede ser un retraso así y gente se está saliendo para tomar alternativas”.

El Metro CDMX respondió a usuarios: “Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 3”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]