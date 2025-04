La policía de la Ciudad de México ya busca a un sujeto que atacó y robó a una abuelita en su casa, cuando la ayudaba con su hijo con discapacidad, esto en la colonia Trabajadores de Hierro, de la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las cámaras de seguridad de la casa de la mujer de la tercera edad, el sospechoso entró con una bicicleta al domicilio este lunes 28 de abril, a las 19:13 horas.

Dos minutos después, el hombre estaba ayudando a cargar a su hijo para pasarlo de un sillón a una silla de ruedas ubicada en la sala.

Para las 19:23 horas, entra hasta el cuarto de la abuelita bajo el argumento de otras tareas que haría en el domicilio.

En ese momento, la mujer señala que no tiene cambio para darle dinero.

“Ahorita, no tengo, hasta mañana. A veces tengo suelto, pero ahorita lo que tenía, no te sirve. Ni yo lo conté porque dije, no le va a servir”.