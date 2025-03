Sujetos se meten en pelea escolar y golpean a alumno

GENERANDO AUDIO...

Alumnos pelean en Ciudad de México. Foto: Captura de pantalla

Padres de familia de alumnos de la Universidad de la República Mexicana, UNIREM, denuncian que se han registrado peleas afuera del plantel, en donde sujetos ajenos a la institución han agredido a los estudiantes.

La pelea más reciente se suscitó el jueves 6 de marzo, de acuerdo con un video compartido a Unotv.com, afuera del plantel, ubicado sobre avenida Tláhuac, 2 estudiantes se enfrentan a golpes y segundos después de iniciada la confrontación, intervienen sujetos que no pertenecen a la universidad.

Los padres de familia denuncian que este tipo de riñas se dan bajo la complacencia de profesores y directivos del plantel, incluso en la zona, aseguran, durante la pelea había por lo menos una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sin que los elementos intervinieran.

“Nuestra preocupación es por la inseguridad, se vive afuera de la UNIREM, donde los jóvenes se pueden pelear afuera de la escuela, sin que nadie intervenga. Hoy acudieron a golpear a un alumno. Se hablaba de que unos venían armados, es indignante que la patrulla no haya hecho nada”, reveló un padre de familia.

Agregó que, “la escuela es muy exigente; no sé, si llega 7:11 ya no te dejan ingresar, si no llevas los zapatos del color del uniforme que son color café, no te permiten la entrada, en tiempos de frío si llevabas otra chamarra que no fuera de la institución, de la misma forma no permiten el acceso al alumno, pero si te puedes pelear afuera de la institución sin ningún problema”.

Los padres afirman que, en la pelea de ayer, existía el riesgo porque estaban sobre avenida Tláhuac, y podía pasar un vehículo y atropellarlos.

“Te vuelvo a repetir que los amigos de los alumnos pueden llegar y golpearlo enfrente de todas las autoridades, hay una patrulla de la CDMX ahí cuidando, no hace nada lo único que dijo que se subieron los alumnos a la banqueta para que no los fueran atropellar. Es algo increíble, indignante, que no nos puedan apoyar y pues nuestra preocupación que pueda pasar algo mayor”, destacó José Overa durante su testimonio compartido a Uno TV.