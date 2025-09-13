GENERANDO AUDIO...

La investigación sobre las causas de la explosión continúa. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX), en su último reporte, informó que suman 11 las personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre.

Además, 43 víctimas permanecen hospitalizadas y otras 29 ya fueron dadas de alta.

Entre las víctimas mortales se encuentra Alicia Matías Teodoro, checadora de transporte público, quien murió el viernes 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas.

Alicia fue reconocida como la mujer que rescató a su nieta de 2 años, identificada como Jaclyn Azulet, al momento de la explosión. La menor continúa hospitalizada en estado delicado, según reportaron las autoridades de salud.

La mujer sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y estuvo hospitalizada durante dos días antes de fallecer.

Lista de personas fallecidas

La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó los nombres de las 11 personas fallecidas:

García Morales Eduardo Noé

Sánchez Blas Juan Carlos

Batrazar Ramírez Ana Daniela

Hernández Betancourt Juan Antonio

Cortez Cisneros Óscar Rubén Nicolás

Contreras Salinas Carlos Iván

Matías Rodríguez Misael

Carrillo Reyes Irving Uriel

Isas Flores Jorge

Antollini Cresencio José Armando

Matías Teodoro Alicia

Autoridades aclaran cifra de víctimas

La dependencia explicó que la variación en el número de afectados se debió a una duplicidad en el registro de nombres, por lo que tras la verificación, el saldo actualizado es de 11 muertos, 43 hospitalizados y 29 altas médicas.

La investigación sobre las causas de la explosión continúa, mientras familiares de las víctimas piden justicia y apoyo a las autoridades.

