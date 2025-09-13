Suman 11 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; 43 siguen hospitalizados
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX), en su último reporte, informó que suman 11 las personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre.
- Además, 43 víctimas permanecen hospitalizadas y otras 29 ya fueron dadas de alta.
Entre las víctimas mortales se encuentra Alicia Matías Teodoro, checadora de transporte público, quien murió el viernes 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas.
Alicia fue reconocida como la mujer que rescató a su nieta de 2 años, identificada como Jaclyn Azulet, al momento de la explosión. La menor continúa hospitalizada en estado delicado, según reportaron las autoridades de salud.
La mujer sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y estuvo hospitalizada durante dos días antes de fallecer.
Lista de personas fallecidas
La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó los nombres de las 11 personas fallecidas:
- García Morales Eduardo Noé
- Sánchez Blas Juan Carlos
- Batrazar Ramírez Ana Daniela
- Hernández Betancourt Juan Antonio
- Cortez Cisneros Óscar Rubén Nicolás
- Contreras Salinas Carlos Iván
- Matías Rodríguez Misael
- Carrillo Reyes Irving Uriel
- Isas Flores Jorge
- Antollini Cresencio José Armando
- Matías Teodoro Alicia
Autoridades aclaran cifra de víctimas
La dependencia explicó que la variación en el número de afectados se debió a una duplicidad en el registro de nombres, por lo que tras la verificación, el saldo actualizado es de 11 muertos, 43 hospitalizados y 29 altas médicas.
La investigación sobre las causas de la explosión continúa, mientras familiares de las víctimas piden justicia y apoyo a las autoridades.