Las operaciones ya se normalizaron. Foto: Cuartoscuro

La fuerte lluvia registrada durante la madrugada de este martes 12 de agosto provocó la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), que afectó, al menos, a 19 mil 500 pasajeros en la capital.

Durante esta mañana, a través de su cuenta de X, el AICM compartió información relacionada con los estragos derivados de la intensa precipitación, así como del estatus de sus operaciones aéreas que, a las 11:00 horas, fueron restablecidas.

Cierre de operaciones por fuerte lluvia en el AICM

El informe señala que, a las 2:13 horas, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue. Posteriormente, la pista 5 Izquierda – 23 Derecha reanudó actividades a las 6:00 horas, pero la pista 5 Derecha – 23 Izquierda continuaba cerrada.

Vuelos desviados, cancelados y demorados

Un total de 16 vuelos fueron desviados, tres cancelados y 120 presentan demoras. La suspensión parcial de operaciones generó complicaciones para, al menos, 19 mil 500 pasajeros y retrasos en la conexión con otros aeropuertos.

Trabajos para reabrir la pista

Personal especializado del AICM realizó labores para desalojar el agua acumulada. Se utilizaron equipos vactor, motobombas de succión y barredoras especiales para recuperar la capacidad operativa lo antes posible.

Abren pista del AICM

Una vez más, en su cuenta de X, el AICM informó que, a partir de las 11:00 horas, se abrió la pista 05 derecha – 23 izquierda, con lo que se normalizan las operaciones aéreas.

“Le recomendamos al público usuario mantenerse en contacto con su aerolínea y estar atentos a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales, a fin de que se tomen las previsiones necesarias”

Coordinación del AICM con autoridades federales

El AICM mantiene coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, la Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.

El objetivo es garantizar la seguridad de las operaciones y responder a posibles repeticiones del fenómeno, de acuerdo con pronósticos oficiales.

Llamado a usuarios y ciudadanía

Las autoridades recomiendan a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos y a la ciudadanía seguir los avisos oficiales.

