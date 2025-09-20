GENERANDO AUDIO...

El reporte sobre las personas que murieron por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, se actualizó a 27. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México indicó en su informe de este sábado 20 de septiembre que al momento 18 personas se encuentran hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta.

En la lista ahora aparece el nombre de Ricardo Corona Hernández, de 38 años. La tragedia de la explosión ocurrió la tarde del martes 10 de septiembre y por el siniestro también perdió la vida el chofer que conducía la pipa de gas LP.

Suman 27 las víctimas que murieron por la explosión de pipa de gas

La Secretaría de Salud capitalina actualizó la información por el incidente en Iztapalapa. A la lista de decesos, se sumó el nombre de Ricardo Corona Hernández, quien había recibido atención médica en el Hospital General Rubén Leñero.

El hombre de 38 años permaneció hospitalizado 10 días, es uno más de las víctimas que no sobrevivió a los efectos del incendio que se desencadenó en el Puente de la Concordia.

Muere chófer de microbús, héroe de explosión

El viernes 19 de septiembre murió Erick Vicente Acevedo Romero, el chofer de un microbús que se encontraba cerca de la pipa de gas LP que explotó en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. El hombre, que tenía 33 años, es considerado un héroe de la tragedia debido a que arriesgó su propia vida para salvar la de los pasajeros que en ese momento iban a bordo de la unidad que manejaba.

De Erick se conoce que ayudó a los pasajeros que viajaban con él, a descender de la unidad, en cuanto comenzó a expandirse la nube de gas que precedió a las llamas.

El chofer tenía 33 años y había sido atendido médicamente en el Hospital Rubén Leñero en estado grave. Resultó con quemaduras en el 100% de su cuerpo. Otra información sobre Acevedo, destacada en medios de comunicación, es que dejó en la orfandad a un niño de 8 años.

Niños quedan en la orfandad

Otras realidades que son consecuencia de la explosión tienen que ver con los hijos que dejaron algunas de las víctimas que murieron días después del accidente.

Edgar Santiago Álvarez. Había salido a dejar a su hija a la preparatoria

Había salido a dejar a su hija a la preparatoria Oswaldo Gutiérrez Espinoza. Era padre de tres hijos, de 10, 11 y 12 años

Era padre de tres hijos, de 10, 11 y 12 años Eduardo Romero Armas. Deja a tres hijos que mantenía con su empleo como conductor de plataforma

Deja a tres hijos que mantenía con su empleo como conductor de plataforma Abril Díaz Castañeda. Era la madre de cuatro menores, había salido ese día a buscar trabajo

