Surge “Lady Metro”: cachetea y patea a policía en estación Zócalo

“Lady Metro” agredió a policía en estación Zócalo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En el Metro de la Ciudad de México (CDMX), surgió “Lady Metro”, pues, agredió a un policía de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) en la estación Zócalo de la Línea 2.

Video de “Lady Metro” agrediendo a policía

El incidente ocurrió en la estación Zócalo de la Línea 2. Supuestamente, la mujer solicitó apoyo a los uniformados y, al no recibirlo, comenzó a agredirlos.

De acuerdo con los reportes, todo inició cuando la mujer y su hijo se encontraban en el andén y, debido al tumulto de personas, el menor recibió un empujón accidental. La señora se molestó y pidió apoyo a la policía del Metro, identificados por sus chalecos fluorescentes.

Al no detener a nadie, la mujer se enfureció. En las imágenes captadas por un usuario del sistema, se observa a la mujer lanzando patadas e insultos a un uniformado.

“¡Te estoy pidiendo el apoyo y no me lo das!”, gritó, y después le dio una patada al oficial, presuntamente porque este le respondió: “camínale”.

“¡Te lo advertí, hijo de…!”, añadió. Al lugar llegó un hombre vestido con camisa, quien intentó calmarla; supuestamente, se trataba del jefe de estación. “Tu labor es apoyar, aventaron al niño”, le reclamó al uniformado.

La cuenta @MetroViralMx señaló que la mujer sería pareja del presunto jefe de estación y que no es la primera vez que actúa de forma prepotente con los elementos de seguridad.

Metro confirma agresión

Tras el incidente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro confirmó la agresión, aunque no precisó el cargo del supuesto jefe de estación, además, se prevé que el uniformado realice una denuncia por la agresión sufrida.

“Ayer, en la estación Zócalo-Tenochtitlan de Línea 2, personal de la Policía Bancaria e Industrial fue agredido física y verbalmente por una usuaria que viajaba con un menor. Luego de solicitarle avanzar para no obstaculizar el paso, la persona respondió con insultos y golpes. Posteriormente, se retiró del lugar. Los oficiales continuaron con sus labores de seguridad. El personal de las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Asuntos Internos brindará acompañamiento jurídico al policía agredido para la presentación de su denuncia ante las autoridades correspondientes”.

