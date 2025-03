Surge “lord cambio” en CDMX; insulta a cajero y a mujer en tienda

GENERANDO AUDIO...

“Lord cambio” perdió en control en una tienda en Tlalpan, CDMX. Foto: Gettyimages

En la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), un sujeto insultó a un cajero porque no tenía cambio de un billete. El video se captó en una sucursal de un 7-Eleven y se observa al “lord cambio” también agredir a una señora.

¿Qué se sabe del video de “lord cambio”?

En la imagen se observó al sujeto gritarle al cajero. Supuestamente, “lord cambio” compró un artículo, pero, al llegar a la caja, trató de pagar con un billete de alta denominación, según con uno de 500 pesos.

A continuación, el video que da cuenta del momento. Advertencia: el siguiente material audiovisual contiene palabras altisonantes, se recomienda discreción.

El cajero le dijo que no tenía cambio, al iniciar la discusión, se escuchó a “lord cambio” decir que no le dijera ratero. El señor no tomó bien la palabra e inició la explosión de rabia.

“No me vuelvas a amenazar. Dame el nombre de tu jefe. Márcale a una patrulla”. Luego de seguir con los insultos, el sujeto pidió al empleado pagar lo él había comprado.

“Quiero que lo pagues de tu dinero y me la llevo, órale. No me vuelvas a amenazar de que me robé una dona. Dame los datos de tu jefe”.

En todo momento, el trabajador de la tienda trató con respeto al cliente, sin embargo, los insultos seguían en la sucursal de Tlalpan. Supuestamente, el incidente ocurrió en Huipulco.

Luego de que la dona se pagó, una mujer le reclamó a “lord cambio” por su actitud, pero, también, salió insultada.

Luego de la acalorada discusión, “lord cambio” salió de la tienda, pero, antes, mordió su dona.

