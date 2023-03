Suspenden Contingencia Ambiental: ¿cómo queda Hoy No Circula el martes?

Suspenden Contingencia Ambiental en Calle de México. Foto: Cuartoscuro

Fue suspendida la Contingencia Ambiental en el Valle de México, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), por lo que el programa Hoy No Circula operará de manera habitual el martes 28 de marzo de 2023 y quedan canceladas las restricciones vehiculares, conocidas como “Doble Hoy No Circula”, establecidas desde el sábado pasado.

“Lo anterior, debido a que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el Programa para dar por concluida la contingencia”. Suspenden Contingencia Ambiental en Valle de México

Ver más 📄#ComunicadoCAMe |

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas a partir de las 18:00 horas de este lunes.

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas a partir de las 18:00 horas de este lunes.

¿Qué autos no circulan el martes 28 de marzo tras suspenderse la Contingencia Ambiental?

Luego de suspenderse la Contingencia Ambiental en el Valle de México, el Hoy No Circula funcionará de manera habitual, por lo que el martes 28 de marzo de 2023 los vehículos con engomado ROSA , y que la terminación de sus placas sea 7 y 8, con engomado 1 y 2, tienen restringida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

¿Qué autos sí circulan el martes 28 de marzo de 2023?

Los vehículos con holograma doble “00”, “0”, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, por lo que el programa vigente del Hoy No Circula, no aplica para ellos.

Ver más 🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, las multas por no respetar el “Hoy No Circula” por contingencia ambiental solamente pueden ser aplicadas por inspectores de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), que porten chalecos con la leyenda: “Autorizados para infraccionar”.

los policías de tránsito sólo realizarán amonestaciones verbales; sin embargo, están facultados para revisar documentación vigente de los automovilistas y en caso de que no cuenten con alguno en regla, podrán aplicar la multa correspondiente.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa?

La infracción por no respetar el programa es de entre 20 y 30 UMAS (Unidad de Medida de Actualización) y queda así: