Suspenden Plaza Mítikah tras colapso de elevador; reabrirá cuando se garantice seguridad

GENERANDO AUDIO...

Foto: Alcaldía Benito Juárez

La Plaza Mítikah, ubicada en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, fue clausurada temporalmente luego de que un elevador se desplomara y dejara dos personas lesionadas.

El alcalde Luis Mendoza Acevedo informó que el centro comercial permanecerá cerrado “hasta que se garantice que es seguro para todos los visitantes y vecinos”. En redes sociales, el funcionario enfatizó:

“No nos dejaremos presionar por ningún tipo de cuestiones, el orden y seguridad en Benito Juárez es primero”, compartió.

Sellos de suspensión y supervisión permanente

De acuerdo con Mendoza, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) adscrito a la alcaldía colocó sellos de suspensión de actividades y mantendrá la supervisión del inmueble.

La medida se tomó después del accidente ocurrido el martes, cuando un elevador cayó dentro de la plaza, ubicada en avenida Real de Mayorazgo y calle San Felipe.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que el percance dejó heridos a un hombre de 47 años y a una mujer de 60, ambos con lesiones en la cabeza y cervicales.

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía brindaron atención en el lugar y trasladaron a las víctimas a un hospital para su valoración médica.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]