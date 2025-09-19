Suspenden servicio del aerotrén en AICM; habilitan transporte alterno

GENERANDO AUDIO...

El transporte alterno está ubicado en ambas terminales. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó este viernes que el servicio del aerotrén se encuentra suspendido temporalmente.

En su aviso, compartido a través de su cuenta oficial de X, el AICM informó que, en apoyo de los viajeros y usuarios de ambas terminales, se implementa un servicio de transporte alterno.

Suspenden servicio del aerotrén en AICM; ¿a qué se debe?

Como informó la cuenta del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el servicio de aerotrén se encuentra suspendido temporalmente por mantenimiento.

Sin embargo, mientras regresa a su operación regular, se aplica un servicio de transporte alterno entre la Terminal 1 y la Terminal 2.

Son camiones TETSA, ubicados afuera de la puerta 7 de la Terminal 1 y en la bahía de transportación terrestre de la Terminal 2.

Cabe destacar que este servicio es gratuito y los pasajeros que se tengan que dirigir a cualquiera de ambas terminales únicamente deben presentar su pase de abordar.

Hasta el momento, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no ha informado la hora o el momento en el que el aerotrén vuelva a sus operaciones regulares.

[NO DEJES DE LEER: Así funcionará el Metro CDMX durante el Segundo Simulacro Nacional 2025]

“El servicio del aerotrén se encuentra suspendido temporalmente por mantenimiento. En tanto regresa a su operación regular, se estará brindando la conexión interterminales a través de los camiones TETSA ubicados afuera de la puerta 7 de T1 y en la bahía de transportación terrestre de T2. El servicio se presta de manera gratuita, presentando tu pase de abordar” Explica el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su cuenta de X

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]