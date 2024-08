Con bicicleta y la tradicional salsa, llegan más de 150 taqueros de canasta de Tlaxcala a la CDMX buscando récord mundial

Una mañana llena de sabor se vivió este domingo sobre Paseo de la Reforma, a unos metros del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México (CDMX).

En bicicleta o en los hombros, decenas de tacos de canastas, con el inconfundible plástico azul, llegaron desde Tlaxcala para deleitar a los capitalinos.

“Bien sabrosos. Me tocaron de papá con chorizo y están deliciosos, claro que sí, me voy a formar de nuevo, nada más me chuto estos y por supuesto; ya llevo mi salsa, está muy buena la salsa también, cilantro, cebolla, todo lo genial de Tlaxcala, muy rico”.

Señora Petra, habitante de la CDMX.