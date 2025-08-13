GENERANDO AUDIO...

Estudiantes de secundaria recibirán apoyo para útiles. Foto: Cuartiscuro/Archivo

Del 13 al 16 de agosto, estudiantes de secundaria en la Ciudad de México podrán recibir la nueva tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares para el ciclo escolar 2025-2026, informó el Fideicomiso Bienestar Educativo de la capital.

Fechas y requisitos para recoger la nueva tarjeta

Deberán acudir estudiantes que pasan de 6° de primaria a 1° de secundaria, de 1° a 2° de secundaria y de 2° a 3° de secundaria. Los beneficiarios deben estar inscritos en escuelas públicas y contar con registro vigente en la plataforma Mi Beca para Empezar. La nueva tarjeta reemplazará a la anterior y el saldo se transferirá automáticamente.

Documentos necesarios para la entrega la nueva tarjeta de útiles escolares

La madre, padre o tutor deberá presentar identificación oficial vigente y carta invitación; en caso de no contar con ella, se podrá llevar copia de identificación oficial con fotografía y la CURP del estudiante. Si un tercero recoge la tarjeta, necesitará carta poder firmada y copias de identificación de ambas personas.

Consulta sede, fecha y hora en tu mensaje

Las autoridades indicaron que los beneficiarios deben revisar sus mensajes para conocer sede, fecha y hora asignadas. La cita puede encontrarse en la invitación física, digital o en el comprobante descargable desde Llave CDMX Expediente.

Jueves 14 de agosto entregan tarjetas de útiles en Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza

Este jueves se entregarán tarjetas del programa Uniformes y Útiles Escolares en las alcaldías Iztacalco, Tlalpan y Venustiano Carranza.

El apoyo es para quienes tengan registro vigente en la plataforma Mi Beca para Empezar. Las autoridades piden revisar la carta invitación para confirmar horario y documentos requeridos.

Iztacalco

Este 14 de agosto, estudiantes de secundarias públicas de Iztacalco podrán recoger su nueva tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares en el Centro Social y Deportivo San Pedro, ubicado en Av. Amacuzac s/n, San Pedro, Iztacalco.

Tlalpan

Este 14 de agosto, estudiantes de secundarias públicas de Tlalpan podrán recoger su nueva tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares en el Deportivo Vivanco, ubicado en Moneda 64, Tlalpan Centro.

Venustiano Carranza

Este 14 de agosto, estudiantes de secundarias públicas de Venustiano Carranza podrán recoger su nueva tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares en el Velódromo Olímpico, ubicado en Radamés Treviño s/n, Jardín Balbuena.