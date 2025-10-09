GENERANDO AUDIO...

Un taxista provocó indignación en redes sociales luego de ser captado atropellando a un hombre y una mujer en la colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. El hecho ocurrió durante una confrontación vecinal registrada en las primeras horas del 5 de octubre.

De acuerdo con los reportes, el taxista habría estado bajo los efectos del alcohol y dormido dentro de su vehículo, el cual había estacionado frente a la entrada de una vivienda. Vecinos le pidieron que moviera la unidad, pero el conductor reaccionó con violencia.

El video difundido en redes muestra cómo al menos cuatro personas se encontraban en la calle intentando dialogar con el hombre. En un primer momento, el taxista enciende el motor y da marcha atrás, casi prensando a una persona contra otro coche estacionado.

Instantes después, uno de los vecinos golpea una de las ventanas del vehículo con un tubo. Acto seguido, el conductor acelera nuevamente y embiste a un hombre y una mujer, quienes caen sobre el cofre del taxi antes de que este se estrelle unos metros más adelante. Ambas víctimas terminaron tendidas en el suelo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el conductor fue detenido, aunque en redes sociales trasciende que fue presentado ante el Ministerio Público.