Movilizaciones en CDMX para este jueves. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 28 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. Destaca la que realizarán Taxistas Independientes de la Ciudad de México, quienes marcharán de la Secretaría de Movilidad con destino al Zócalo., por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos marcha, 13 concentraciones, dos citas agendadas, seis rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

Taxistas Independientes de la Ciudad de México Hora: 12:00 Lugar: Secretaría de Movilidad, Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc. Destino: Zócalo capitalino. Demanda: Ajuste en tarifas, suspensión de operativos y aplicación de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Aforo estimado: 300 personas.

Colectivo “La Voluntad del Pueblo Xochimilco” Hora: 18:00 Lugar: Arcos del Embarcadero “Nativitas”, Av. Hermenegildo Galeana, Col. Santa María Nativitas, Xochimilco. Destino: Centro Deportivo Xochimilco. Demanda: Rechazo al proyecto “Utopía” por sus repercusiones ambientales y sociales. Aforo estimado: 150 personas.



Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarles” Hora: Desde las 06:15 Lugar: Estaciones Chabacano y Deportivo 18 de Marzo del Metro. Demanda: Acompañar la búsqueda de personas desaparecidas en la Sierra de Guadalupe. Aforo estimado: 80.

Colectivo “La Comuna 4:20” Hora: 10:00 y 12:00 Lugar: Congreso de la CDMX, Parque “Francisco Primo de Verdad” y Jardín “Luis Pasteur”. Demanda: Espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político. Aforo estimado: 100.

Colectivo “Génesis” Hora: 10:00 Lugar: Tribunal Superior de Justicia, Col. San Rafael, Cuauhtémoc. Demanda: Exigir justicia para una persona fallecida. Aforo estimado: 15.

Asamblea de Mujeres de los 400 Pueblos del Estado de Veracruz Hora: 10:30 Lugar: Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Juárez, Centro Histórico. Demanda: Reunión con autoridades para atender minutas de 2020. Aforo estimado: 100.

Organizaciones en apoyo a Palestina Hora: 11:00 Lugar: Centro Comercial Mitikah, Benito Juárez. Demanda: Protesta contra el despliegue de seguridad en el centro comercial. Aforo estimado: 20.

Frente por la Vivienda Joven Hora: 12:00 Lugar: Tonalá 125, Col. Roma Norte. Demanda: Apoyo a familias desalojadas. Aforo estimado: 80.

Sindicato de Trabajadores de la UAM Hora: 12:00 Lugar: UAM Xochimilco. Demanda: Asamblea seccional para atender temas laborales. Aforo estimado: 120.

Igualdad Animal México Hora: 13:00 Lugar: Hotel Marriott Reforma. Demanda: Exigir a la cadena hotelera eliminar uso de jaulas en suministro de huevos. Aforo estimado: 20.

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina Hora: 14:00 Lugar: ENAH, Tlalpan. Demanda: Apoyo humanitario a Gaza. Aforo estimado: 50.

Colectivo “Clan de Mariposas Negras” Hora: 18:00 Lugar: Cineteca Nacional, Benito Juárez. Demanda: Protesta por agresión a activista trans. Aforo estimado: 30.

Ex trabajadores de la Ruta 100 Hora: Durante el día Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1. Demanda: Pago de liquidación pendiente. Aforo estimado: 120.



Citas agendadas

Afectados por desalojo del predio de República de Cuba No. 11 Hora: 11:00 Lugar: Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría de Desarrollo Económico. Demanda: Inconformidad por desalojo realizado el 27 de agosto. Aforo estimado: 80.

Trabajadoras sexuales de la Calzada de Tlalpan Hora: 17:00 Lugar: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Demanda: Solicitan apoyos económicos por afectaciones a sus actividades. Aforo estimado: 30.



