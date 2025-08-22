GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este viernes. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 22 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX). Destaca la que realizará la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros “Sección 7”, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas seis concentraciones, tres citas agendadas, una rodada motociclista, una rodada ciclista, 15 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones programadas

Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros – Sección 7 Hora: 07:30 Lugar: Torre de Petróleos Mexicanos, Bahía de San Hipólito 22, Anzures, Miguel Hidalgo. Demanda: Exigen alto a violaciones laborales y despidos. Aforo estimado: 150 personas.

Organizaciones en apoyo a Palestina Hora: 11:00 Lugar: Centro Comercial Mitikah, Av. Río Churubusco 601, Xoco, Benito Juárez. Demanda: Rechazo a hechos ocurridos el 12 de agosto en el complejo. Aforo estimado: 60 personas.

Colectiva “En Llamas” de la UNAM Hora: 10:00 Lugar: Facultad de Artes y Diseño, Xochimilco. Demanda: Rechazo a relaciones con el gobierno de Israel. Aforo estimado: 35 personas.

Colectivo “La Comuna 4:20” Hora: 12:00 Lugar: Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos (Rinconada 42) y Jardín Luis Pasteur, Cuauhtémoc. Demanda: Regulación de espacios para consumo de cannabis. Aforo estimado: 80 personas.

Académicos organizados del Sindicato de Trabajadores de la UNAM Hora: 12:00 Lugar: Facultad de Odontología de la UNAM, Av. Insurgentes Sur 3000, Coyoacán. Demanda: Exigen la salida del director de la facultad. Aforo estimado: 80 personas.

Aficionados “Los del DF” del Toluca Hora: 18:30 Lugar: Estación Mixcoac, Línea 7 del Metro, Benito Juárez. Demanda: Traslado a partido del Club Toluca contra Cruz Azul. Aforo estimado: 80 personas.



Citas agendadas

Asociación “Cruz de Palo” Hora: 11:00 Lugar: Secretaría de Bienestar, Iztacalco. Demanda: Inclusión en programas sociales.

Deconstrucción Violeta Hora: 11:00 Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Cuauhtémoc. Demanda: Atención del presidente magistrado en revisión de expedientes.

Colectivo Tonantzin Hora: 12:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Cuauhtémoc. Demanda: Atención por detención de migrantes en el AICM.



Rodadas previstas

Rodada ciclista “Chichimeca 2025” Hora: 08:00 Lugar: Monumento a la Revolución rumbo a la caseta Peñón-Texcoco. Aforo estimado: 30 personas.

Rodada motociclista “Arrancones Tláhuac” Hora: 20:30 Lugar: Alameda del Sur, Coyoacán. Actividad: Grabación de video con invitación al evento. Aforo estimado: 40 personas.



