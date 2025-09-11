GENERANDO AUDIO...

Teléfono oficial para familiares tras explosión en Iztapalapa GETTY

La explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, dejó varios heridos y generó alarma entre vecinos y familiares este jueves. Para atender la emergencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, habilitó el número 55 56 83 22 22, donde se puede consultar la lista de hospitalizados.

Este teléfono es el canal oficial para localizar a familiares afectados, confirmar reportes médicos y evitar traslados innecesarios a hospitales en busca de información.

Teléfono para localizar familiares tras explosión en Iztapalapa

El número 55 56 83 22 22 permitirá a familiares conocer la situación de sus seres queridos lesionados en la explosión. Según el Gobierno capitalino, esta línea se actualiza de forma constante con los nombres de las personas hospitalizadas.

Las autoridades recordaron que la saturación de llamadas es normal en emergencias, por lo que recomiendan insistir y mantener la calma.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que hospitales locales están coordinados para garantizar atención médica inmediata. Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aseguró que seguirá difundiendo reportes oficiales para evitar la propagación de rumores en redes sociales.

Recomendaciones a familiares de víctimas

Las autoridades capitalinas emitieron algunas sugerencias:

Sigue insistiendo : las líneas pueden estar saturadas, pero se pide no desesperar.

: las líneas pueden estar saturadas, pero se pide no desesperar. Consulta la lista oficial : ya se han publicado nombres de hospitalizados en distintos nosocomios.

: ya se han publicado nombres de hospitalizados en distintos nosocomios. Evita traslados innecesarios : confirma primero la información por teléfono antes de acudir a un hospital.

: confirma primero la información por teléfono antes de acudir a un hospital.

La recomendación es clara: usar únicamente canales oficiales y mantenerse atentos a los comunicados de las autoridades para obtener información confiable.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]